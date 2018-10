Com emoção até o último segundo, Flamengo derrota Joinville e segue invicto no NBB

Pela terceira rodada do NBB 11, o Flamengo recebeu o Joinville, na Arena Carioca 1, nessa quarta-feira (17). No primeiro jogo com apoio da torcida nessa edição, o Rubro-Negro sofreu mais que o esperado mas conseguiu sair com a vitória por 76 a 75, em partida indefinida até o último segundo.

Com o resultado, a equipe da Gávea conseguiu a terceira vitória em três partidas, liderando a competição, e agora disputará a Liga Sul-Americana, em Montevidéu. Já a equipe catarinense, que tem uma vitória e uma derrota, encerrará sua maratona no Rio, e enfrentará o Vasco, em São Januário, na sexta-feira (19).

Destaques:

- Flamengo

Deryk- 15 pontos e 5 assistências

Marquinhos- 13 pontos e 7 rebotes

Rafael Mineiro- 11 pontos e 7 rebotes

- Joinville

Vezarinho- 15 pontos e 6 rebotes

Felipe Vezaro- 13 pontos, 4 assistências e 7 rebotes

André Bambu- 11 pontos e 3 rebotes