Phoenix Suns divulga novo uniforme Statement Edition para temporada 2019-20

Enquanto a temporada 2019-20 não começa de forma oficial, o Phoenix Suns anunciou nesta sexta-feira (27) o novo uniforme Statement Edition. Camisa laranja com o escudo no meio e com detalhes roxos. O calção também será laranja e o meião na cor roxa.

''Inspirada no apelido afetuoso da equipe para a casa dos Suns, “Planet Orange”, a nova Orange Statement Edition presta homenagem à inovadora era ''Seven Seconds or Less'', que contou com a primeira equipe do Suns a usar uniformes laranja. De olho no futuro, os novos fios são projetados para evocar um estilo moderno e são o primeiro uniforme na história da franquia a não apresentar marca de marca na frente da camisa.''

O uniforme Statement Edition será utilizado em oito jogos na Talking Stick Resort Arena, como:

29 de novembro vs. Dallas Mavericks

3 de janeiro vs. Nova York Kniks

10 de janeiro vs. Orlando Magic

31 de janeiro vs. Oklahoma City Thunder

7 de fevereiro vs. Houston Rockets

28 de fevereiro vs. Detroit Pistons

6 de março vs. Portland Trail Blazers

3 de abril vs. Cleveland Cavaliers

O Phoenix Suns estreia na temporada 2019-20 no dia 23 de outubro, contra o Sacramento Kings, às 23h (horário de Brasília) na Talking Stick Resort Arena, em Phoenix.