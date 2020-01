New Orleans Pelicans espera volta de Zion Williamson em janeiro

Ainda sem estrear na NBA devido ao rompimento do menisco de seu joelho direito no início de outubro, Zion Williamson está esperançoso que estreará na competição no próximo mês. O New Orleans Pelicans também acredita que o ala-pivô irá fazer sua estreia em janeiro, de acordo com o jornalista Shams Charania.

O jogador se machucou no início de outubro, durante uma partida contra o San Antonio Spurs, pela pré-temporada. Após exames, foi confirmado a lesão no joelho do ala-pivô de 19 anos.

Zion Williamson foi escolhido na primeira colocação do Draft 2019 e é uma das maiores promessas da NBA desde LeBron James, selecionado em 2003. O americano chamou a atenção durante a temporada do basquete universitário, no qual defendeu Duke teve médias de 22.6 pontos, 8.9 rebotes, 2.1 roubadas e 1.8 tocos, além de 68% de aproveitamento nos arremessos em quadra.

Na temporada 2019-20, o New Orleans Pelicans anda nas últimas colocações da classificação. A equipe ocupa a vice-lanterna da Conferência Oeste, com recorde de 11-23, na frente apenas do Golden State Warrios - sem Stephen Curry e Klay Thompson. No geral, os Pelicans tem a sexta pior campanha da NBA.