Devido ao coronavírus, NBB é suspensa por tempo indeterminado

Após algumas partidas de portões fechados devido ao surto do coronavírus, o Departamento Técnico-Operacional da Liga Nacional de Basquete comunicou neste domingo (15), a suspensão da NBB por tempo indeterminado a partir desta segunda-feira (16).

Em nota oficial, a liga também comunicou que fará uma reunião nesta segunda-feira (16), às 17h, com os 16 clubes participantes, na sede da Liga Nacional de Basquete. Confira a nota:

Restam quatro jogos para o término da primeira fase na temporada 2019-20. Além de todo os playoffs. A liga estava marcada para terminar em junho deste ano.

Até o momento, São Paulo é o estado com mais casos confirmados do vírus. No total, 112 pessoas foram infectadas, de acordo com dados do Ministério da Saúde. Na NBB, dos 16 times, 50% estão com sedes no estado. São eles: Bauru, Corinthians, Franca, Mogi das Cruzes, Paulistano, Pinheiros, Rio Claro, São José e São Paulo.

O Rio de Janeiro, com 24 casos, é o segundo estado com mais pessoas com coronavírus no Brasil. Botafogo e Flamengo estão disputando a liga. No geral, 10 equipes estão localizadas nos estados que apresentam mais riscos de contagio do Brasil, o que afeta diretamente na liga.