No clássico gaúcho, União Corinthians bate Caxias Basquete na prorrogação do NBB

O início do returno do Novo Basquete Brasil (NBB) também trouxe de volta a vitória para a equipe do União Corinthians. Diante de 2.924 torcedores, o time de Santa Cruz do Sul bateu o Caxias do Sul Basquete no clássico gaúcho pelo placar de 79x75 (28x16; 17x11; 11x23; 11x17; 12x8), com direito à prorrogação.

Duane Johnson foi o cestinha da partida com 22 pontos. O maior número de assistências, nove, foi do sérvio Rasa Djokovic. Já o Caxias ficou com o maior reboteiro do jogo, Diego, com 12 rebotes. Os próximos desafios do time santa-cruzense são no Rio de Janeiro contra o Botafogo, dia 20 de janeiro, e Vasco, no dia 22.

O técnico do União Corinthians, Rodrigo Silva, escalou o time para o início da partida com Rasa Djokovic, Duane Johnson, Pedro Nunes, Coimbra e Enzo. Já o Caxias do técnico Rodrigo Pinto Barbosa levou à quadra Dawkins, Diego, Mogi, Leo Cravero e Vini Chagas. Desde o começo do jogo, o time de Santa Cruz do Sul se mostrou mais efetivo para ganhar o clássico, aproveitando bem as conclusões e finalizando o primeiro quarto com a vitória por 28x16.

Mesmo errando algumas finalizações no início do segundo quarto, a equipe corinthiana manteve a dianteira no placar e venceu por 17x11, encerrando o primeiro tempo em 45x27 para o União Corinthians. Destaque para Duane Johnson, cestinha da primeira etapa com 14 pontos.

O segundo tempo começou com um Caxias mais efetivo no ataque, fazendo com que a diferença em favor dos santa-cruzenses caísse para apenas seis pontos no final do terceiro quarto (56x50). Na volta para o quarto decisivo, a equipe caxiense continuou em um ritmo forte e foi diminuindo a diferença no placar até virar o jogo. Mas o destaque corinthiano, Duane Johnson, deixou tudo igual em 63x63. A partir daí, o jogo ficou tenso, com erros dos dois lados e terminando o confronto empatado em 67x67.

Prorrogação

O empate levou o jogo para a prorrogação, que por sinal seguiu tensa como nos últimos momentos do tempo normal. A equipe caxiense fazia a vantagem, com o time da casa empatando. Empurrado pela torcida, o União Corinthians voltou a ficar na frente do placar por um ponto faltando 28 segundos, ampliando após uma recuperação de bola e falta do adversário. Rasa Djokovic converteu os dois arremessos e ampliou. No final, mais uma falta, e JJ deu números finais ao confronto: 79x75.

Especial - Antes do início da partida desta sexta-feira, 12, um momento emocionou o ginásio Arnão, em Santa Cruz do Sul. O pequeno Gabriel Mainardi Pires, 5 anos, portador de uma doença rara, mas assíduo nos treinos do União Corinthians, levou a bola aos árbitros. Antes de deixar a quadra sob efusivos aplausos da torcida, ele ainda abraçou um a um dos jogadores corinthianos.