Santa Cruz vence Maguary em estreia pelo Campeonato Pernambucano

Em retorno ao Arruda na noite desta quinta-feira (11), o Santa Cruz venceu o Maguary, por 2 a 0, em sua estreia pelo Campeonato Pernambucano. Com gols de Thiaguinho e Pedro Bartoluzo, a torcida comemorou o desempenho do Coral.

Vale lembrar que após a derrota de forma dramática diante do Altos pela pré Copa do Nordeste, o Coral teve pouco tempo para se recuperar e para se preparar para o Estadual. A equipe retornou ao Arruda após uma longa temporada em inatividade, isso pois, foi eliminado precocemente da série D em 2023.

Coral marca duas vezes

Com uma postura diferente, a ofensividade da equipe foi o que deu o estrelismo coral. Apesar de algumas tentativas do Maguary no inicio do jogo, logo sentiu dificuldades em permanecer com a bola, justo que a equipe não contou com seus jogadores mais experientes.

Não demorou para que as boas oportunidades da equipe tricolor, trouxesse resultados. Aos 8, Thiaguinho abre o placar, ele que já vem ganhando destaque desde os amistosos. Ainda no primeiro tempo, o Santa Cruz dessa vez acionando o Pedro Bartoluze, não perde a oportunidade, e garante uma noite feliz para a torcida coral.

Sem perigo

A etapa final foi administrada bem pelo Santa Cruz, que providenciou de apenas segurar o resultado. A queda de intensividade muito se justifica pela proposta da equipe, que foi se ajustando defensivamente. O Maguary tentou mudanças, porém não conseguia finalizar na pequena área, e ficava fácil para o goleiro André Luiz. Por fim, o jogo em que para a torcida representava um recomeço, a atmosfera do arruda impulsionou nesse resultado.

Público

18.003 mil torcedores.

Renda

R$ 306.510,00

Mas, e como fica?

Com a vitória, o Santa Cruz vai ao segundo lugar na tabela de classificação e fica atrás do Retrô, até o momento primeiro colocado, por ter mais gols marcados (4 a 2). O Maguary, por sua vez, cai para as últimas posições, ocupando a nona.

Próximos Jogos

Na próxima quarta-feira (17), mas em horários diferentes. O Santa Cruz enfrenta o Flamengo de Arcoverde, novamente no Arruda, às 19h. Enquanto o Maguary recebe o Petrolina, em Bonito, às 15h.