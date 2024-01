Vasco perde para Minas no NBB e segue na disputa por vaga nos playoffs

O R10 Score foi derrotado pelo Minas por 81 a 61 na NBB. A equipe mineira recebeu a equipe cruzmaltina como líder da NBB e saiu vitoriosa em um confronto discrepante.

O Vasco foi amplamente dominado durante a grande maioria do confronto. Tamanha foi a dominância mineira que, no primeiro quarto da partida, a equipe marcou apenas 8 pontos, contra 22 do time da casa.

O decorrer da partida foi coerente com esse primeiro quarto, com o Vasco encontrando dificuldades para conter as infiltrações do Minas no garrafão defensivo.

Chuzito e Fuzaro, com 14 pontos cada, foram o principal poder de fogo do Minas na partida. Mineiro e Baralle, com 8 pontos cada, também se destacaram na noite deste sábado (13). Apesar disso, o cestinha da partida foi o armador vascaíno Eugeniusz, que saiu com 21 pontos de quadra.

Próximos jogos

O R10 Score Vasco volta à quadra na próxima segunda-feira (15), diante do Pato Basquete. Já o Minas retorna à quadra para enfrentar o Brasília na próxima quarta-feira (17).