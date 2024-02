O União Corinthians terá mais uma vez um de seus atletas participando do Jogo das Estrelas do Novo Basquete Brasil (NBB). Dessa vez, caberá ao armador sérvio Radovan Djokovic, em sua primeira temporada em solo brasileiro, a missão de representar a equipe santa-cruzense no tradicional torneio.

Ele participará do Torneio de Habilidades, uma das provas realizadas ao longo do evento, marcado para ocorrer entre os dias 11 e 16 de março no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. O Torneio de Habilidades será no dia 15, uma sexta-feira. Além da modalidade, atletas do NBB participarão de torneios de enterradas e três pontos – que no ano passado foi vencido por Augusto, ex-jogador do União Corinthians.

O evento, considerado o maior do basquete nacional, ainda terá como ponto alto partidas entre dois times do NBB Brasil, um do NBB Mundo e um de Novas Estrelas, além do Desafio de Novas Estrelas, com uma partida entre talentos sub-20 das ligas brasileira e argentina. As atividades terão transmissão do canal Sportv.

Radovan Djokovic, de 27 anos e natural de Belgrado, capital da Sérvia, é um dos destaques do UniCo no NBB. O armador figura como o 7º melhor assistente de toda a liga, tendo como recorde em um só jogo 11 passes decisivos no confronto contra o Flamengo no duelo do mês passado, no Rio de Janeiro. Ele ainda contabiliza uma média de 13 pontos por jogo e 12.8 de eficiência.