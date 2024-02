O Sesi Franca Basquete enfrentará o Hebraica Macabi, do Uruguai, nas quartas de final da BCLA 2023/24 (Basketball Champions League Americas). O Sesi Franca se classificou em primeiro lugar no grupo D, com cinco vitórias em seis jogos, já o Hebraica terminou a fase de grupos na segunda colocação, com duas vitórias e quatro derrotas em seis jogos.

O Sesi Franca tem o mando de quadra por ter terminado a fase de grupos em primeiro lugar do grupo. A série será definida em uma melhor de três, com o primeiro jogo sendo no Uruguai, o segundo no Ginásio Pedrocão e, se necessário, a terceira partida será novamente no Ginásio Pedrocão. O campeão da BCLA 2023/24, garante vaga na Copa Intercontinental da FIBA 2024, que será disputada em Singapura.

“É uma equipe de muita qualidade, que fez uma fase de classificação duríssima, em um grupo também muito duro. É um time que exige um preparo bem grande, para que a gente possa estar estudando o adversário, vendo a melhor forma para defendê-los e, acima de tudo, partindo para ganhar os jogos.” Declarou Helinho Garcia, técnico no Sesi Franca Basquete.

O SFB é o atual campeão da BCLA, a equipe venceu o Flamengo por 88 x 79, jogando no Ginásio Pedrocão e se sagrou campeão pela primeira vez na competição e de forma invicta, foram 10 vitórias em 10 jogos.