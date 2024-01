Unifacisa perde para o Franca em jogo equilibrado fora de casa

Unifacisa e Franca voltaram a se enfrentar na noite deste domingo, desta vez no Ginásio Pedrocão, em partida válida por mais uma rodada do NBB Caixa. No primeiro turno a Unifacisa levou a melhor, vencendo com categoria os atuais campeões do mundo e do NBB. Neste confronto o Franca buscava a revanche, já a Unifacisa briga para se manter no G4 da competição. A Unifacisa teve uma ótima atuação no primeiro tempo, mantendo a igualdade durante o quarto inicial, mas a defesa acabou perdendo o ritmo e o Franca, em noite onde tiveram um ótimo aproveitamento, fazendo valer o mando de quadra e levando a melhor pelo placar de 110 a 96.

Os destaques da partida ficaram por conta de Trevor Gaskins, cestinha da partida com 26 pontos, 7 rebotes, 4 assistências e 28 de eficiência. André Góes, com 20 pontos, 3 rebotes e 4 assistências. David Nesbitt, com 16 pontos e 3 rebotes. Rafael Rachel, com 11 pontos, 7 rebotes e 1 assistência, seguidos por Facundo Corvalan, com 9 pontos, 4 rebotes e 7 assistências.

Com o resultado a Unifacisa volta para a quinta colocação. O time de Campina Grande agora vai até o Ginásio Panela de Pressão para encarar o Bauru, na próxima terça-feira, 16, às 19h30.

1º Quarto - Unifacisa 28 x 28 Franca

A Unifacisa abriu o placar após uma boa defesa em cima de Lucas Dias, protegendo bem o arremesso, Corvalan puxou o contra-ataque e encontrou Gui Hubner com vantagem em cima do marcador, o pivô do time paraibano sofreu a falta, converteu os dois lances e anotou os primeiros pontos da partida. O time do Jack seguiu pontuando com jogadas bem armadas pelo argentino Corvalan, que encontrou companheiros livres no perímetro, onde o time anotou 9 pontos para um aproveitamento de 50%. O Franca não ficou atrás, os donos da casa exploraram as jogadas perto da cesta, aproveitando a presença do pivô Lucas Dias, que levou a vantagem nos rebotes e pontuou nas segundas oportunidades. O período foi bastante equilibrado, com ambos os ataques em ótimo momento, o Franca se manteve no jogo graças a um alto volume de jogo, já a Unifacisa teve ótimo aproveitamento nos arremessos de quadra, 70%, errando muito pouco. Com o alto aproveitamento das equipes, o placar do período inicial acabou em igualdade.

2º Quarto - Unifacisa 20 x 27 Franca

O Franca iniciou ligeiramente melhor no segundo quarto, com bons ajustes na marcação a equipe conseguiu forçar três erros seguidos do ataque paraibano nos minutos iniciais do período. A Unifacisa não demorou a reagir, André Góes defendeu e distribuiu bem o jogo, encontrando Nesbitt e Corvalan para uma corrida de 6 pontos seguidos do time de Campina Grande, voltando a empatar o placar. Por outro lado, defensivamente a Unifacisa não conseguiu pressionar o time francano tão bem e os donos da casa encontraram bons arremessos para construir a maior diferença do jogo. No ataque o time de Campina não foi ruim, mas também não teve a mesma produção do período anterior, com André Góes e Corvalan anotando 6 pontos cada, mantendo a Unifacisa no jogo.

3º Quarto - Unifacisa 23 x 25 Franca

A Unifacisa saiu na frente na volta do intervalo com Nesbitt jogando bem de costas para cesta, fazendo um belo giro para se livrar da marcação e anotar os primeiros pontos do segundo tempo. O time de Campina voltou do vestiário bem melhor, conseguindo pressionar o ataque adversário, que teve uma sequência de erros forçados. Com isso, a Unifacisa aproveitou para atacar em velocidade e empatar novamente o jogo. O Franca reagiu apostando no arremesso de longa distância, o time subiu o volume nos chutes do perímetro onde tiveram um bom aproveitamento, 50% para 12 pontos, levando a diferença novamente para os dois dígitos. A Unifacisa ainda reagiu na reta final puxada por Trevor Gaskins, que teve um aproveitamento de 76% nos arremessos de quadra, para 10 pontos, com 2 arremesso de 3, diminuindo um pouco a diferença indo para o período final.

4º Quarto - Unifacisa 25 x 30 Franca

A Unifacisa foi para o último quarto determinada a buscar o placar. André Góes chamou a responsabilidade e foi responsável por comandar o ataque anotando 9 pontos, com um aproveitamento de 100% no período, diminuindo a diferença para 5. Mas a história dos períodos anteriores se repetiu, o Franca voltou a pressionar bem na defesa e foi superior nos rebotes, com isso o time da casa teve mais tranquilidade para trabalhar a bola e achou bons arremessos, com Lucas Dias anotando 8 pontos e Guillent 7, selando a vitória para os donos da casa.

“O Franca hoje teve um jogo praticamente perfeito, sabemos que quando jogamos contra eles temos que jogar em altíssimo nível também, brigar para levar o jogo até o último lance e hoje cometemos alguns erros que nos impediram de fazer isso. Mas também fizemos uma boa partida, anotamos 96 pontos e com certeza vamos tirar boas lições deste jogo para o confronto contra eles novamente pelo Super 8 no final do mês”, comentou o capitão da Unifacisa, André Góes.