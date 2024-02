São José dos Campos (SP) - É no interior de São Paulo que o União Corinthians buscará engatar uma nova sequência de vitórias pelo Novo Basquete Brasil (NBB) 2023/2024. Depois de vencer o Brasília no Arnão, a equipe santa-cruzense terá pela frente o São José, em São José dos Campos, e o Mogi Basquete, na cidade de Mogi das Cruzes.

O primeiro duelo é nesta quarta-feira, 14, a partir das 19h30, no Ginásio Linneu de Moura, contra o São José. Já contra o Mogi, o jogo será na sexta-feira, a partir das 20 horas, no Ginásio Professor Hugo Ramos. Ambas as partidas não terão transmissão, mas podem ser acompanhadas em tempo real pelo site lnb.com.br

O UniCo está na 14ª posição da tabela, com 32 pontos. Já o adversário ocupa o 10º lugar, com 35 pontos. No primeiro turno, em Santa Cruz do Sul, o São José acabou levando a melhor em um apertado 78x74. Para a partida, o técnico Rodrigo Silva ainda não poderá contar com o armador Arthur Costa, que segue tratando uma lesão muscular. O pivô André Coimbra, com dores musculares, fez exames e também fica fora da viagem.

O adversário – O São José vem de vitória fora de casa contra o Pato Basquete. Treinada pelo argentino Sebastián Figueredo, a equipe paulista tem como principais destaques o armador Figueredo, com média de 12.6 pontos e 6.6 assistências, e o pivô Renato, que conta com média de 6,5 rebotes por jogo. Ele ainda é o atleta mais eficiente da equipe, com 15.7 nesse quesito.

Duane em destaque – A Liga Nacional de Basquete, entidade que organiza o NBB, divulgou recentemente o ranking de estatísticas da competição. O material, que pode ser acessado na página do Instagram do NBB, destaca cinco atletas por média de pontos, rebotes, assistências, 2 pontos, 3 pontos, bolas recuperadas, tocos e eficiência. E tem atleta do União Corinthians bem no páreo. O ala/pivô, Duane Johnson, figura como 4º em número de rebotes (média de 7 por jogo); e 4º em eficiência (16.87 de média).