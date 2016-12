Celtics sofrem no fim, mas vencem Knicks na abertura da rodada de Natal da NBA

New York Knicks e Boston Celtics iniciaram a rodada de Natal com um ótimo jogo no Madison Square Garden neste domingo (25). Em um jogo equilibrado na maioria dos quartos, mas com o diferencial no segundo, os Celtics venceram por 119 a 114, chegando a 18 vitórias e 13 derrotas na temporada. Os Knicks estão perto dos .500, com 16 vitórias e 14 derrotas.

New York volta a quadra apenas na quarta-feira (28), quando Carmelo Anthony e cia visitam o Atlanta Hawks, às 22h30 (horário de Brasília). Na terça-feira (27), os Celtics retornam ao TD Garden, onde recebem o Memphis Grizzlies, às 22h30 (horário de Brasília).

Knicks começam melhor, mas Celtics vão para o intervalo em vantagem

O começo de jogo foi de bastante equilíbrio no Madison Square Garden, com os Celtics liderando por mais tempo no início, só que os Knicks não deixavam Boston se distanciar no placar. As duas equipes pecavam bastante nos arremessos de três, mas, depois de um início mais fraco, New York conseguiu começar a botar sobre a batuta de Derrick Rose e venceram o quarto por 28 a 22.

Só que o grande diferencial da partida veio no segundo quarto de jogo, quando os Celtics decidiu jogar seu melhor basquete e simplesmente não dar chances para os Knicks. Muito eficiente no ataque e quase que impecável na defesa, a equipe de Boston abriu uma grande vantagem no jogo, vencendo o quarto por 34 a 20.

Muito equilíbrio, mas segundo quarto foi o diferencial

O jogo ficou bem mais aberto depois do intervalo, principalmente pelo lado dos Knicks, que se abdicaram um pouco da defesa e focaram mais no ataque. O problema era que os Celtics, assim como os Knicks, também votaram com a mão quente, acertando bastante, mesmo que deixando a desejar no lado defensivo. Em um quarto bem mais equilibrado, NY venceu por 34 a 32, diminuindo um pouco a vantagem dos verdes.

O último quarto foi de muita emoção na sua parte final no Madison Square Garden. Os Celtics começaram melhor, impondo muito bem seu jogo sobre a batuta de Isaiah Thomas e Al Horford. Porém, depois de liderar com certa vantagem durante bom tempo, os C's deram uma bobeada e os Knicks aproveitaram para empatar com um minuto para o fim. Porém, após uma bola de três de Marcus Smart com 47 segundos para o fim, os Celtics seguraram a pressão e venceram por 119 a 114.