Irving decide no fim e Cavaliers batem Warriors em grande jogo com clima de playoffs

O jogo da temporada. Assim pode-se definir a segunda partida da rodada de Natal na NBA, quando Cleveland Cavaliers e Golden State Warriors se encontraram na Quicken Loans Arena, em Cleveland. Em um jogo fantástico do início ao fim e com um grande duelo entre LeBron James e Kevin Durant, foi Kyrie Irving que apareceu com tudo no último quarto e garantiu uma grande vitória para os Cavs por 109 a 108.

Os Cavaliers já retornam à quadra nesta segunda-feira (26), quando visitam o Detroit Pistons, às 22h30 (horário de Brasília). Os Warriors tentam se recuperar do revés na madrugada de quarta (28) para quinta-feira (29), quando recebem o Toronto Raptors, às 1h30 (horário de Brasília).

Muito equilíbrio e com LeBron e Durant chamando a responsabilidade

O início de jogo foi bastante equilibrado na Quicken Loans Arena, com as duas equipes trocando cestas, além de defenderem bem. Kevin Durant era o destaque dos Warriors desde o começo, iniciando a partida com a mão bem quente. Channing Frye veio muito bem do banco e conseguir ajudar bastante, deixando os Cavs bem no jogo. Após 12 minutos, 27 a 25 Warriors.

O segundo quarto teve um início muito mais forte pelo lado dos visitantes, que defendiam muito bem e matavam as bolas. Porém, LeBron James decidiu ativar o modo "ET" e começou a chamar a responsabilidade, acelerando a partida. Além disso, Cleveland começou a defender mais, usando a força dos seus jogadores. Mesmo assim, após mais 12 minutos, Warriors seguiam na frente: 55 a 52.

Cavs buscam resultado e vencem com Irving decidindo no fim

Parecia uma partida de Playoffs em Cleveland. O jogo seguia equilibrado e a todo o vapor, com as duas equipes jogando bastante em transição, errando muito, mas acertando bastante também. Os Cavs seguiam deixando o jogo equilibrado e buscando a virada, mas os Warriors tomaram bem a dianteira no final do quarto, abrindo sete pontos de vantagem após 36 minutos jogados: 87 a 80.

O último quarto prometia e foi o que aconteceu. O que não marcaram no terceiro quarto, os Cavs marcaram no último quarto, defendendo muito bem Kevin Durant e cia, além de Kyrie Irving ter entrado de vez no jogo. Num final de jogo simplesmente fantástico, Irving acertou uma bola de 2 com três segundos para o fim e deixou Cleveland na frente. No lance decisivo, Richard Jefferson, em um lance polêmico, conseguiu marcar Kevin Durant, que não conseguiu arremessar e a vitória ficou com os donos da casa. Um jogo simplesmente fantástico.

Destaques

Cleveland Cavaliers

Kyrie Irving - 25 pontos, 6 rebotes, 10 assistências e 7 roubos de bola

LeBron James - 31 pontos e 13 rebotes

Golden State Warriors

Kevin Durant - 36 pontos e 15 rebotes

Klay Thompson - 24 pontos