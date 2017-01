Lakers vencem Heat com maior pontuação da equipe na temporada

O Los Angeles Lakers venceu a primeira no ano. Jogando em casa, a franquia da Califórnia recebeu o Miami Heat e contou com grande atuação coletiva para massacrar os rivais por 27 pontos de diferença. Com destaques para D'Angelo Russell e Luol Deng, a equipe anotou a maior pontuação da temporada vencendo por 127 a 100.

Dos 127 pontos dos Lakers, 69 deles foram no segundo tempo. Lou Williams anotou 22 pontos no segundo tempo e terminou a partida com 24. No segundo tempo, Clarkson e Dragic trocaram socos e foram ejetados da partida. No Heat o destaque foi Willie Reed com 22 pontos, 12 rebotes e 3 bloqueios.

Lakers dominam no primeiro quarto, mas Heat se recupera antes do intervalo

Jogando em casa, os Lakers começaram abrindo 10 a 0 logo no começo da partida. D'Angelo Russell era o destaque do time, tendo anotando dez dos primeiros 20 pontos. Erik Spoelstra tirou Tyler Johnson do banco e o Miami Heat chegou a diminuir a vantagem dos donos da casa para quatro pontos (24 a 20). Entretanto, na reta final do primeiro quarto, Brandon Ingram e Thomas Robinson deram a vitória aos Lakers no primeiro quarto por nove (32 a 23).

No segundo período o jogo ficou mais equilibrado. Os Lakers, outra vez, chegou a abrir dez de frente, mas liderados por Tyler Johnson o Heat diminuiu a vantagem para três (42 a 39). Nick Young anotou a centésima bola de três dele na temporada e os Lakers abriram sete. Na reta final, o Heat conseguiu fazer 7 a 0 em sequência e o jogo ficou empatado em 54 a 54, mas Russell colocou Los Angeles na frente do placar no intervalo (58 a 56).

Lakers anotam 69 pontos no segundo tempo com show de Lou Williams

O segundo tempo começou quente com uma briga entre Clarkson e Dragic, que resultou na expulsão dos dois. Pior para o Heat que perdeu seu armador titular e melhor para os Lakers que começaram a sobrar na etapa final. Deng comandou a equipe da casa no terceiro quarto, indo para os últimos 12 minutos vencendo por 11 (90 a 79).

No último quarto entrou em cena Lou Williams. Depois de ter ido para o intervalo com apenas dois pontos, o ala-armador terminou o jogo com 24. Ingram anotou 17 pontos e igualou sua maior pontuação na temporada. Os Lakers continuaram sobrando no último período, chegou a marca de 69 pontos no segundo tempo e terminou com a maior pontuação da equipe na temporada, vencendo o Heat por 27 de diferença (127 a 100).

Destaques do jogo

Los Angeles Lakers

D'Angelo Russell: 19 pontos, 6 rebotes, 5 assistências e 3 roubadas

Luol Deng: 19 pontos e 14 rebotes

Lou Williams: 24 pontos

Miami Heat

Willie Reed: 22 pontos, 14 rebotes e 3 bloqueios

J. Johnson: 20 pontos

Tyler Johnson: 11 pontos e 5 rebotes