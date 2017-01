Em confronto de desesperados, Mavericks bate Suns no México

Na madrugada desta sexta-feira (13), o Dallas Mavericks venceu a equipe do Phoenix Suns por 113 a 108, em partida realizada na Cidade do México, na Arena Ciudad de México. Após um primeiro tempo bem equilibrado, a franquia texana abriu boa vantagem na volta do intervalo e depois administrou o placar.

Após vir de uma derrota fora de casa para o Minnesota Timberwolves, nesta segunda-feira (9), os Mavs conseguem sua 12ª vitória na atual temporada e ainda sonham por alguma vaga nos playoffs. O Suns veio de uma derrota no último domingo (8) e vive situação parecida com a do Mavs, na qual sonha com uma vaga na próxima fase da liga.

As duas equipes estão mal posicionadas na Conferência Oeste e sonham em entrar na fase de classificação para os playoffs, mesmo isso parecendo cada vez mais distante. Os Mavs somaram sua 12ª vitória em 39 partidas, enquanto o Suns amargou sua 27ª derrota também em 39 compromissos.

O próximo compromisso do Phoenix Suns será nesse sábado (14), quando enfrenta o San Antonio Spurs em casa. Já o Dallas retorna no domingo (15), quando novamente enfrentará o Minnesota Timberwolves, porém com mando dos Mavs.

Equilíbrio marca primeiro tempo de partida, que seguiu aberta para a segunda metade de jogo

O primeiro quarto no México foi equilibrado e com boas oportunidades para ambos os lados. Mesmo com as duas equipes cometendo falhas ofensivas e defensivas, o Dallas conseguiu um melhor desempenho na primeiro etapa, muito por causa de seus armadores Seth Curry e Deron Williams, e saíram na vantagem com placar de 32 a 29.

No segundo período a franquia de Phoenix conseguiu se estabilizar mais na partida e saiu na frente para o intervalo. O veterano Tyson Chandler se mostrou decisivo no garrafão e ao fim do segundo quarto já tinha um duplo-duplo. Mesmo assim, a partida continuava equilibrada com leve superioridade dos Suns: 59 a 57.

O terceiro período da partida foi de domínio dos Mavs. Harrison Barnes e Deron Williams lideraram a equipe para um ritmo de jogo melhor ainda, abrindo 31 a 17 no período.

O último quarto voltou a ser equilibrado, principalmente com Devin Booker aparecendo muito para jogo e convertendo vários arremessos. Porém a reação se tornou tardia, e os Mavs conseguiram sair vitoriosos no Global Game de México.

Destaques do jogo

Phoenix Suns

Tyson Chandler: 14 pontos e 19 rebotes

Devin Booker: 39 pontos, 1 rebotes e 3 assistências

Eric Bledsoe: 11 pontos, 6 rebotes e 5 assistências

Dallas Mavericks

Deron Williams: 23 pontos, 2 rebotes e 12 assistências

Harrison Barnes: 22 pontos, 4 rebotes e 5 assistências

Dirk Nowitzki: 18 pontos, 6 rebotes e uma assistência

Outros resultados da rodada

Denver Nuggets 140 x 112 Indiana Pacers

Brooklyn Nets 95 x New Orleans Pelicans

New York Knicks 104 x 89 Chicago Bulls

San Antonio Spurs 106 x 75 Los Angeles Lakers

Golden State Warriors 101 x 77 Detroit Pistons