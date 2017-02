Kevin Love passa por cirurgia no joelho e desfalca Cavaliers por seis semanas

Foto: Getty Images

O Cleveland Cavaliers recebeu uma informação ruim na tarde desta terça-feira (14). Kevin Love passou por cirurgia no joelho esquerdo e desfalcará a equipe por seis semanas. Além disso, o astro está vetado de participar ao All-Star Game, domingo (19), em Nova Orleans.

Love sentiu dores no joelho durante o jogo contra o Denver Nuggets, no sábado (11), e realizou ressonância magnética no dia seguinte, que detectou um corpo estranho no joelho esquerdo. O ala-pivô precisou passar por uma artroscopia para a retirada.

Com apenas oito semanas restando para o fim da temporada, Kevin Love não corre risco de ficar de fora dos playoffs, já que a recuperação está prevista para seis semanas. No momento, o Cleveland Cavaliers lidera a Conferência Leste com 37 vitórias e 16 derrotas.

O ala-pivô foi selecionado para ser reserva do time da Conferência Leste no Jogo das Estrelas, no próximo domingo (19), em Nova Orleans. Entretanto, com a lesão, Love foi cortado. Carmelo Anthony e Kristaps Porzingis, do New York Knicks, e Joel Embiid, do Philadelphia 76ers, disputam a posição.