Minas vence Liga Sorocabana em confronto direto pelo G-12 da NBB

Na noite desta terça-feira (14), o Minas recebeu a Liga Sorocabana em confronto direto pelo G-12 e venceu o equilibrado duelo por 68 a 61. Com boa atuação de Drew Maynard e Scott Rodgers, a dupla de gringos do Minas conduziu os mandantes para a importante vitória que estabilizou a equipe no grupo dos melhores 12 da Novo Basquete Brasil.

O Minas vinha de uma dura derrota diante do Vitória, na Arena Minas Tênis Clube, no último dia 3 de fevereiro. Já a equipe da Liga Sorocabana vinha de uma derrota fora de casa diante do Bauru.

As duas equipes brigam pelo G-12, grupo que classifica os 12 primeiros para a próxima fase do NBB. O Minas conseguiu sua 7ª vitória em 19 jogos, enquanto a Liga Sorocabana teve seu 15º revés em 19 compromissos pelo torneio e figura fora do grupo dos 12 primeiros.

A equipe mineira volta as quadras na próxima quinta-feira (16), quando recebe a equipe do Paulistano na Arena Minas Tênis Clube. A Liga Sorocabana também retorna as quadras na quinta-feira (16), porém visitará o Brasília na capital federal, no Ginásio da ASCEB.

Minas começa bem e leva vantagem no primeiro tempo em Belo Horizonte

O primeiro período em Belo Horizonte foi muito bom para a equipe mandante, que foi conduzida por sua dupla de pré-selecionados para o Jogo das Estrelas do NBB, Drew Maynard e Scott Rodgers. O time da casa se impôs ofensivamente e levou o quarto por 18 a 13.

O segundo quarto já foi mais equilibrado na Arena. A Liga Sorocabana conseguiu se acertar defensivamente e diminuiu a diferença de pontos para o Minas, que perde ímpeto ofensivo com a melhora dos visitantes. Assim, o placar foi para o intervalo em 26 a 22 para o Minas.

Liga Sorocabana volta bem e encosta no marcador, mas Minas é consistente com Maynard e consegue importante triunfo

Para determinar o equilíbrio na partida, a Liga Sorocabana voltou bem mas não conseguiu diminuir a vantagem do time mineiro. Com a boa atuação de Castellon e Cafferata para os visitantes, a equipe continuou um forte ritmo, mas o Minas segurou a vantagem principalmente com Maynard e levou o placar para o último quarto com 45 a 41 no marcador.

O último quarto de jogo foi eletrizante, com chances para ambos os lados da partida. A Liga Sorocabana conseguiu igualar o marcador e contou com desvantagem de dois pontos durante todo o período, mas o Minas foi mais consistente nos rebotes e conseguiu a vitória por 66 a 61.

Maynard destaca vitória e celebra pré-seleção ao Jogo das Estrelas, enquanto Alexandre lamenta derrota mas celebra bom desemeonho no último quarto

Drew Maynard comemorou a boa vitória e agradeceu pela pré-indicação ao Jogo das Estrelas no NBB: "Primeiro de tudo foi uma grande vitória, agora estamos bem na tabela de classificação e demos uma distanciada, jogamos bem e os jogadores entederam o bom momento quando precisamos após virmos de duas derrotas foi bom para nós. Sobre o Jogo das Estrelas, só tenho a agradecer pela indicação e me sinto abençoado pois trabalho duro e fico feliz pela indicação".

Já Alexandre, um dos melhores reboteiros do torneio, exaltou o bom basquete ao fim de jogo: "Temos que tirar as coisas boas desse jogo, recuperamos nosso basquete e nossa defesa, eles tiveram uma baixa pontuação, só que nosso ataque não produziu bem e por isso o jogo ficou parelho. No final foi detalhe, estavam mais bem concentrados e nosso time pecou em aspectos defensivos, quem erra menos sai com a vitória e foi o que aconteceu. Agora é pegar isso tudo e ir bem para Brasília, focados e ainda estamos vivos na competição".

Destaques do jogo

Minas

Drew Maynard: 20 pontos, 10 rebotes e uma assistência

Danilo Siqueira: 17 pontos, 3 rebotes e uma assistência

Scott Rodgers: 10 pontos, 3 rebotes e 5 assistências

Liga Sorocabana

Castellon: 20 pontos, 5 rebotes e duas assostência

Cafferata: 10 pontos, 4 rebotes e 4 assistências

Ted: 11 pontos, 3 rebotes e uma assistência

Outros resultados da rodada

Macaé 67 x 81 Campo Mourão

Flamengo 85 x 79 Mogi

Bauru 44 x 33 Pinheiros

Brasília 47 x 46 Paulistano