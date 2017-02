Jogo dos Calouros ao vivo online no NBA All-Star Game 2017

Atualiza o conteúdo

Cortados por lesão, Joel Embiid e Emmanuel Mudiay serão substituídos por Álex Abrines e Willy Hernangómez. Por outro lado, o Time USA não teve nenhum corte por lesão.

O Time USA tem mais jogadores no segundo ano de carreira na NBA e, por isso, leva alguma vantagem sobre o Time Mundo. Os estrangeiros, por sua vez, tiveram grandes desfalques por lesões, casos de Joel Embiid (Philadelphia 76ers) e Emmanuel Mudiay (Denver Nuggets).

Jogadores do Time Mundo:



Buddy Hield (New Orleans Pelicans, 1º ano)

Jamal Murray (Denver Nuggets, 1º ano)

Domantas Sabonis (Oklahoma City Thunder, 1º ano)

Dario Saric (Philadelphia 76ers, 1º ano)

Álex Abrines (Oklahoma City Thunder, 1º ano)

Willy Hernangómez (New York Knicks, 1º ano)

Danté Exum (Utah Jazz, 2º ano)

Nikola Jokic (Denver Nuggets, 2º ano)

Trey Lyles (Utah Jazz, 2ºano)

Kristaps Porzingis (New York Knicks, 2º ano)

Jogadores do Time USA:



Malcolm Brogdon (Milwaukee Bucks, 1º ano)

Marquese Chriss (Phoenix Suns, 1º ano)

Brandon Ingram (Los Angeles Lakers, 1º ano)

D'Angelo Russell (Los Angeles Lakers, 2º ano)

Devin Booker (Phoenix Suns, 2º ano)

Frank Kaminsky (Charlotte Hornets, 2º ano)

Jahlil Okafor (Philadelphia 76ers, 2º ano)

Jonathon Simmons (San Antonio Spurs, 2º ano)

Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves, 2º ano)

Myles Turner (Indiana Pacers, 2º ano)

Desde 2016 o formato do Rising Stars Challenge mudou. Antes era apenas confronto dos calouros da Conferência Leste contra Conferência Oeste, assim como o Jogo das Estrelas, mas a NBA decidiu inovar para jogadores americanos contra jogadores estrangeiros, nomeando de 'Time USA' contra 'Time Mundo'.

O Rising Stars Challenge é o famoso Jogo dos Calouros. Somente jogadores no primeiro e segundo ano de carreira na NBA participam. O evento acontece desde 1994.

Todo o evento do NBA All-Star Game vai acontecer no Smoothie King Center, a arena onde o New Orleans Pelicans manda suas partidas pela NBA. Inclusive, a franquia terá um representante no Rising Stars: o novato ala-armador Buddy Hield. Outro representante será Anthony Davis, no Jogo das Estrelas, no domingo (19).

Depois de muita polêmica, o NBA All-Star Game 2017 vai começar. Antes, a cidade escolhida seria Charlotte, mas uma polêmica nas regras para o evento acontecer no estado de Norte Carolina fez com que a NBA transferisse o evento para Nova Orleans, em Louisiana.

Boa noite, fã da bola laranja! Seja bem-vindo para mais um fim de semana do NBA All-Star Game. Acompanhe agora o tempo real do Rising Stars Challenge. A bola sobe às 22h (de Brasília), em Nova Orleans. Fiquem ligados com a VAVEL Brasil.