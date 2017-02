Canadense Jamal Murray brilha, leva MVP e Time Mundo bate Time EUA no Rising Stars

Foto: Divulgação/NBA

O All-Star Game da NBA começou na noite desta sexta-feira (17). O Jogo dos Calouros foi o segundo da noite, com vitória do Time do Mundo por 150 a 141. O jogo reúne os atletas que estão em seu primeiro ou segundo ano na liga. As feras D'Angello Russsel e Kristaps Porzingis eram alguns dos astros, mas quem brilhou mesmo foi o canadense Jamal Murray, do Denver Nuggets. O atleta foi o MVP do duelo em que alcançou 36 pontos e 11 assistências.



Diferente dos quatro períodos de 12 minutos, no All-Star são dois tempos de 20 minutos. Jogadas de efeito, bolas de 3, cravadas, ponte-aérea e de preferência nenhuma defesa. Tudo isso era esperado por parte dos meninos, mas no fim o jogo ficou mais pegado e disputado.

Time do mundo larga na frente em espetáculo dos calouros

O jogo começou como se esperava, ninguém preocupado em defender. O foco eram as cravadas, bolas de 3, ponte-aéreas, jogadas de efeito para abrilhantar a noite. O Time Mundo começou melhor e comandado pelo ala-pivô do New York Knicks Kristaps Porzingis e pelo pivô do Denver Nuggets Nikola Jokic. Alex Abrines que substituiu o lesionado Joel Embid também começou bem e com boas infiltrações.



A equipe dos Estados Unidos começou comandada por Karl-Anthony Towns com cravadas e infiltrações. D'Angelo Russel arriscou arremessos e buscou aproximar do adversário. Jonathon Simmons foi espetacular em uma cravada para os americanos. Os primeiros 10 minutos se passaram e o Time do Mundo estava na frente por 33 a 32.



O jogo continuou aberto, lá e cá. De um lado Porzingis e suas cravadas, do outro Towns e suas incríveis enterradas. Hield executou uma ponte área absurda para o Time do Mundo que abusou da jogada. Turner respondeu come bola de 3 pontos.



A diversão dos atletas era nítida em um jogo de belas jogadas. Frank Kaminsky completou ponte área linda, Porzingis foi pra belas cravadas. Jonathon Simmons dominava no quesito plasticidade, levando o jogo a sério. Após um grande primeiro tempo, com grandes jogadas e grandes cestas, o Time do Mundo vencia por 77 a 66 o time do Estados Unidos.

Jamal Murray brilha e Time Mundo leva jogo dos calouros

No segundo tempo, o jogo continuou com um festival de bolas de 3, conduzido pelo canadense do Denver Nuggets Jamal Murray. Jonathon Simmons continuava a brilhar também. Towns e Myles Turner brilhavam.



Na reta final, o jogo ficou até mais corrido e pegado que o normal para o jogo dos calouros. Com uma chuva de bolas de 3, Buddy Hield e Jamal Murray dominavam o quesito, Porzingis tratava das cravadas e ponte aéreas ao lado de Jokic. O time dos Estados Unidos buscava as bolas de 3 e as jogadas de efeito para encostar no placar, mas sem sucesso. O Time Mundo bateu o time dos Estados Unidos por 150 a 141.

Destaques do jogo:

Pontuação: Jamal Murray com 36 para o Time Mundo e Frank Kaminsky com 33 para os americanos.

Rebotes: Nikola Jokic e Karl-Anthony Towns com 11.

Assistências: Jamal Murray com 11 e Devin Booker com 6.