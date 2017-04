Spurs vencem primeiro jogo contra Grizzlies com grande atuação de Kawhi Leonard

O San Antonio Spurs recebeu o Memphis Grizzlies, no AT&T Center, no Texas, em jogo válido pela primeira rodada dos Playoffs da NBA. Os donos da casa não tiveram muitas dificuldades para vencer o adversário por 111 a 82.

As duas equipes voltam a se enfrentar na segunda-feira, dia 17 de abril, às 22h30 no horário de Brasília, novamente em San Antonio. Os Grizzlies precisam ajustar muitas coisas para que o resultado não seja o mesmo. Já os Spurs têm como prioridade ajustar o início de jogo para não ter que buscar um resultado muito elástico e desgastar seus jogadores.

Primeiro tempo equilibrado e grande presença de Marc Gasol

A bola subiu e quem começou com a posse foi o San Antonio Spurs. Entretanto, foram os Grizzlies que começaram dominando o jogo no início, com um ataque agressivo e uma defesa dominante, a equipe comandada por Marc Gasol e Mike Conley chegou a abrir 13 pontos de vantagem. O pivô espanhol conseguiu jogar com liberdade e terminou a primeira etapa com 25 pontos anotados.

Durante o segundo quarto, os Spurs conseguiram equilibrar a partida e mostrar o seu famoso jogo em equipe. A defesa que havia iniciado mal melhorou, e o ataque começou a acertar os arremessos. Kawhi Leonard foi uma das peças principais na reação de San Antonio. Ele anotou 17 pontos e teve ajuda do armador Tony Parker, com 12 marcados. Por consequência do bom início dos Grizzlies e da reação dos Spurs, a primeira etapa acabou 52 a 49 para os donos da casa.

Spurs dominam e Kawhi Leonard comanda vitória

No ínício da segunda etapa do confronto, os Spurs se mostraram mais confiantes e preparados para o jogo. Leonard voltou do intervalo muito ativo, tanto ofensivamente, quanto defensivamente, e se tornou a peça mais importante da equipe. Pelo lado de Memphis, tudo desandou e o time não teve poder de reação. Marc Gasol pouco pontuou e seus companheiros não tiveram repertório para equilibrar o jogo.

Kawhi Leonard foi o melhor em quadra com xx pontos anotados. Porém, vale ressaltar a boa atuação de Marc Gasol que terminou com xx marcados e se saiu melhor que seu irmão Paul Gasol. Placar final de 111 a 82 para o San Antonio Spurs.

Destaques:

Kawhi Leonard (SAN):

32 pontos, 3 rebotes e 5 assistências

Tony Parker (SAN):

18 pontos, 2 rebotes e 2 assistências

LaMarcus Aldridge (SAN):

20 pontos, 6 rebotes e 2 assistências

Marc Gasol (MEM):

32 pontos, 5 rebotes e 2 assistências