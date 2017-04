Em jogo de altos e baixos, Toronto empata série com Milwaukee

Nessa terça (18) o Toronto Raptors recebeu na Air Canada Center o Milwaukee Bucks pelo jogo 2 da série de primeira rodada dos playoffs da conferência leste. A partida foi marcada por uma tônica com os Raptors abrindo pequenas vantagens mas depois sucubindo e vendo os visitantes encostarem e incomodarem muito mas não os ultrapassarem e com isso garantiram uma importante vitória por 106 a 100.

Com o triunfo a franquia canadense empata a série em 1 a 1 e agora o confronto vai para Wisconsin onde os times jogam os dois próximos confrontos com o primeiro sendo na quinta (20) às 20h da noite no BMO Harris Bradley Center.

Os destaques do jogo foram pelo Toronto DeMar DeRozan 23 pontos e 7 rebotes, Kyle Lowry 22 pontos, Serge Ibaka 16 pontos, 7 rebotes e 6 assistências e o double-double de Jonas Valanciunas 10 pontos e 10 rebotes. Pelos Bucks Giannis Antetokounmpo com um double-double 24 pontos, 15 rebotes e 7 assistências, Khris Middleton 20 pontos e 5 rebotes, Greg Monroe 18 pontos e Tony Snell 14 pontos.

O jogo se iniciou com os ataques sendo bem longos e as equipes jogando muito na meia quadra, e os Bucks conseguriam mesmo com o placar equilibrado vencer por 11 a 10, na segunda parte DeMar DeRozan conseguiu algumas boas infiltrações além de forças as bolas dentro do garrafão para que a equipe vencesse o primeiro quarto por 28 a 25.

O time da casa voltou melhor para o segundo quarto abrindo bem no placar graças às bolas do perímetro e abriu 46 a 38 no início da parcial, na segunda metade as coisas se equilibraram com os Bucks se ajustando na defesa e o placar no intervalo foi de 55 a 52 para o time canadense.

Depois do intervalo com uma forte defesa e uma maior consistência por um período maior de tempo além de mais calma nas definições de ataque e abriu 75 a 63. Porém mais uma vez a franquia de Wisconsin com mais algumas ações defensivas consistentes voltou para o jogo e o placar ao fim do terceiro quarto foi de 84 a 83 Toronto.

No último período o time canadense voltou a abrir no marcador e fez 95 a 88 na metade do quarto, novamente tendo o jogo de transição como seu ponto forte, no fim do enfrentamento prevaleceram as estrelas de DeMar DeRozan e Kyle Lowry que com cestas decisivas conseguiram garantir a vitória de Toronto por 106 a 100