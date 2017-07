Clippers acertam troca e Chris Paul jogará no Houston Rockets

Foto: Getty Images

O Los Angeles Clippers fechou a maior troca do mercado da NBA para a temporada 2017/18. A franquia da Califórnia trocou Chris Paul com o Houston Rockets por três jogadores e uma escolha do draft de 2018. As informações são do jornalista Adrian Wojnarowski, do site "The Vertical".

Chris Paul se tornaria agente livre e poderia assinar com qualquer equipe que quisesse. Porém, optou por uma escolha que favoreceu os dois lados, continuando com o contrato que tinha de mais um ano para os Clippers não ficarem de mãos vazias, podendo negociá-lo numa troca.

Para ter Chris Paul em seu elenco ao lado de James Harden, os Rockets deram em troca o armador Patrick Beverley, o ala-armador Lou Williams, o ala-pivô Sam Dekker e uma escolha do draft de 2018.

Na temporada 2016/17, Chris Paul teve médias de 18.1 pontos, 9.2 assistências, 5 rebotes e 1.9 roubos de bola. Na carreira, tem médias de 18.7 pontos, 9.9 assistências e 2.3 roubadas de bola por jogo.

Aos 32 anos, Chris Paul já tem 12 anos de liga e teve nove indicações para o All-Star. Também liderou a liga em assistências por quatro anos e em outros seis em roubos de bola. Jogou seis anos no New Orleans Hornets e depois mais seis anos no Los Angeles Clippers.

Clippers se desmanchando?

Além da saída do armador Chris Paul, outros dois jogadores também já informaram que vão testar o mercado de agentes livres: o ala-pivô Blake Griffin e o ala-armador J.J. Redick. Com isso, os Clippers perderão, ao todo, três dos cinco titulares da temporada 2016/17.

Na semana que antecedeu o draft, os Clippers colocaram o pivô DeAndre Jordan no mercado em troca de uma das 10 primeiras escolhas, mas não conseguiram negociá-lo. Sem Chris Paul e, em breve, também sem Blake Griffin e J.J. Redick, resta saber se vão negociar o pivô campeão olímpico em 2016 e ativar o modo reiniciar como fez o rival Los Angeles Lakers.