NBA Free Agency: confira os grandes jogadores disponíveis no mercado

Blake Griffin, Kyle Lowry e Gordon Hayward são os principais nomes disponíveis no mercado

Quando o relógio apontar meia-noite e o dia 1º de julho se iniciar, a janela de transferência da NBA estará aberta para as franquias fecharem acordos verbais com os jogadores agentes livres. As assinaturas dos contratos só serão permitidas a partir do dia 6 de julho.

Os grandes nomes do mercado são Gordon Hayward, Blake Griffin e Kyle Lowry. Outros bons nomes, como Paul Millsap, Derrick Rose, George Hill e Jeff Teague também estão disponíveis. Existe a expectativa em cima do Boston Celtics, Miami Heat e Minnesota Timberwolves para conseguirem bons acordos e se reforçarem.

Qual vai ser o futuro de Hayward?

Gordon Hayward é o nome mais cobiçado do mercado em 2017. Aos 27 anos, o ala-armador do Utah Jazz se firmou como um dos grandes cestinhas da liga e terá seu futuro definido nos próximos dias. Os favoritos para contratá-lo são Boston Celtics e Miami Heat.

Porém, o Utah Jazz segue na esperança de manter seu principal jogador. Para isso, conseguiu acertar uma troca com o Minnesota Timberwolves e recebeu o armador Ricky Rubio. Hayward havia pedido um armador melhor para o Jazz e isso pode ser um fator decisivo.

Griffin sai ou continua nos Clippers?

Blake Griffin já tinha anunciado que iria testar o mercado, mas a saída de Chris Paul pode ter mudado as coisas. A possibilidade de receber um contrato maior e ser o principal nome da franquia pode fazer a diferença na decisão do jogador.

Além dos Clippers, o Phoenix Suns se interessa pelo ala-pivô e já tem reunião marcada para negociar. Outro interessado que ainda sonha em adquirir o jogador é o Boston Celtics.

Timberwolves buscam um armador

Já Kyle Lowry parece estar destinado ao Minnesota Timberwolves caso não renove com o Toronto Raptors. Os Wolves trocaram o armador Ricky Rubio nesta sexta-feira (30) e abriram espaço para adquirir o armador da franquia canadense.

Caso não consigam contratar Kyle Lowry, o plano 'B' dos Timberwolves é o armador Jeff Teague, do Indiana Pacers. Além dele, George Hill pode ser outra alternativa, já que ficará sem espaço no Utah Jazz com a contratação de Ricky Rubio.

Paul Millsap de saída de Atlanta?

Quem pode estar de saída dos Hawks é o ala-pivô Paul Millsap. A franquia abriu mão de Dwight Howard e isso pode ser um fator que decidirá o futuro do jogador.

Sem Howard, Millsap pode assinar um contrato maior com os Hawks. Porém, a saída do pivô enfraqueceu o time e o ala-pivô de 32 anos pode querer assinar com outra franquia. O Phoenix Suns tem reunião marcada com o jogador.

Armadores no mercado

Além de Kyle Lowry, Jeff Teague e George Hill que já foram citados nesse texto, outros armadores estão disponíveis no mercado. Derrick Rose parece estar de saída do New York Knicks, assim como Jrue Holiday que já anunciou que vai testar o mercado e pode estar de saída do New Orleans Pelicans.

O Chicago Bulls aumentou a lista de armadores livres no mercado e liberou Rajon Rondo do seu contrato. Rondo já foi um dos principais armadores da liga, mas desde que saiu dos Celtics não conseguiu se firmar em nenhuma outra franquia.

Brasileiros no mercado

Mesmo que tenha sido reserva na temporada 2016/17 pelo Houston Rockets, Nenê conseguiu se destacar - principalmente nos playoffs. É o brasileiro que mais desperta interesse, mas a idade pode pesar contra a decisão das franquias.

Além de Nenê, outros brasileiros estão livres, casos de Tiago Splitter que espera propostas após se recuperar de lesão no quadril no fim da última temporada, e de Anderson Varejão e Marcelinho Huertas que estão sem clube desde fevereiro. Já Cristiano Felício deve permanecer no Chicago Bulls.

Quem vai ficar com Paul George?

Apesar de não ser agente livre, Paul George já anunciou que vai testar o mercado em 2018 e o Indiana Pacers quer trocá-lo para não perdê-lo de graça. O ala já deixou claro que tem preferência pelo Los Angeles Lakers.

Porém, como os Pacers querem trocá-lo, outros se interessaram pelo jogador. Casos do Boston Celtics e Cleveland Cavaliers. Mas ninguém quer fazer muita loucura e correr o risco de ter o ala por apenas uma temporada.