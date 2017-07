John Wall assina extensão e ficará no Washington Wizards até 2023

Foto: Rob Carr/Getty Images North America

Nesta sexta-feira (21), o armador John Wall assinou um novo contrato de quatro anos de duração com o Washington Wizards. Como ele ainda tem dois anos a cumprir no acordo atual, isso garante sua permanência na franquia até 2023, sendo integrante essencial da equipe.

Wall aceitou a extensão de mais quatro anos, e receberá, entre 2019 e 2023, um valor correspondente a US$ 170 milhões (R$ 534,2 milhões). Além disso, o contrato inclui um bônus de troca de 15%, ou seja, caso o jogador faça parte de uma troca, sua nova equipe deverá pagar um salário 15% maior que o que recebia nos Wizards.

+ Veterano Pau Gasol assina por mais três anos com San Antonio Spurs

Na última temporada, o armador teve médias de 23.1 pontos, 10.7 assistências, 4.2 rebotes e 2 roubos de bola por partida. Além disso, liderou sua equipe até as semifinais da Conferência Oeste, quando foram eliminados pelo Boston Celtics no jogo 7.

Com sete anos de experiência na NBA, John Wall joga no Washington Wizards desde 2010, quando foi a primeira escolha do Draft daquela temporada. O armador tem sido selecionado como All Star nas últimas quatro edições consecutivas.