Por US$ 148 milhões, Joel Embiid assina extensão de cinco anos com Philadelphia 76ers

Foto: Jesse D. Garrabrant/NBAE via Getty Images

Um dos principais atletas da reconstrução do Philadelphia 76ers, Joel Embiid assinou uma extensão de contrato e ficará um bom tempo na franquia da NBA. Um dos jogadores mais promissores da liga, o pivô renovou por mais cinco anos e receberá um valor total de US$ 148 milhões (cerca de R$ 468 milhões).

Embiid foi a terceira escolha do Draft de 2014, mas só disputou sua primeira partida na temporada passada, devido à lesões no pé. O camaronês ainda chegou a jogar 31 vezes, porém teve que encerrar seu ano de novato por causa de uma operação no joelho.

O anúncio oficial ocorreu nesta terça-feira (10), quando as redes sociais do Philadelphia 76ers divulgaram a notícia e entrevistas com o jogador. Ele se mostrou contente pela assinatura e agradeceu à toda a organização.

"Estou muito emocionado por isso. Quero agradecer ao dono, à gerência, aos técnicos e principalmente aos torcedores, que me apoiam durante todo esse processo. Eu amo essa cidade e estou muito, muito animado por passar meus próximos cinco anos aqui e, se possível, o resto da minha carreira."

A alta aposta dos Sixers se deve ao grande potencial que o pivô demostrou, mesmo em poucas atuações. Com 20.2 pontos, 7.8 rebotes e 2.5 tocos por partida na última temporada regular, Embiid pode se tornar um dos melhores jogadores dentro do garrafão na liga norte-americana de basquete.