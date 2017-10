Guia VAVEL NBA 2017/18: Denver Nuggets

Foto: Hugo Alves/VAVEL Brasil

O Denver Nuggets tem, sem dúvidas, evoluído nos últimos anos. Apostando em jogadores talentosos, como Nikola Jokic e Danilo Gallinari, a franquia teve momentos de empolgação na última temporada, mas acabou fora dos playoffs, mesmo sendo a terceira que mais pontuou por jogo.

Com a saída de Gallinari para o Los Angeles Clippers, surgiu a dúvida: os Nuggets continuariam melhorando? A essa altura, no entanto, Millsap já estava no elenco e, sendo um bom pontuador, pode suprir a ausência do italiano.

Com boa rotação de bola e criatividade ofensiva, o time de Denver é uma equipe a ser acompanhada nesta edição da NBA. Mesmo em uma Conferência Oeste bastante forte, deve aparecer como surpresa para a pós-temporada.

Craques - Paul Millsap e Nikola Jokic

A temporada passada não foi das melhores para os Nuggets, terminando fora dos playoffs. Mesmo assim, o jovem pivô Nikola Jokic se destacou e demonstrou todo o potencial que tem: foram 16.7 pontos, 9.8 rebotes e 4.9 assistências por jogo.

Millsap e Jokic no Media Day (Foto: Divulgação/Denver Nuggets)

Com a saída de Gallinari, no entanto, a franquia de Denver precisaria de outro bom pontuador e, para isso, contou com Paul Millsap. O ala-pivô teve médias de 18.1 pontos, 7.7 rebotes e 3.7 assistências por partida jogando em Atlanta no último ano, e agora ajudará Jokic e o resto do elenco a voltar à pós-temporada.

Expectativa para a temporada 2017/18

Depois de quatro temporadas consecutivas sem alcançar os playoffs, a sorte parece estar do lado do Denver Nuggets. Assim, é provável que a franquia tenha um ano razoável e lute para terminar entre a sexta e oitava colocação do Oeste.

Já na pós-temporada, no entanto, a história deve ser outra: provavelmente enfrentando uma das três melhores equipes da Conferência, a franquia deve ser eliminada no primeiro round, tendo bastante dificuldade contra adversários como o San Antonio Spurs e Golden State Warriors.

Técnico - Mike Malone

Treinador de Denver há duas temporadas, Malone não tem um recorde favorável. São 73 vitórias em 164 jogos disputados, com um aproveitamento de 44.5%. Mesmo assim, o renomado comandante conseguiu formar uma equipe forte na parte ofensiva da quadra, com bom movimento de bola, e pretende continuar a evoluir em ambos os lados.

Foto: Matthew Stockman/Getty Images North America

Pepsi Center

Arena do Denver Nuggets, o Pepsi Center tem capacidade para pouco mais de 19 mil fãs. Ela foi inaugurada em 1999 no Estado de Colorado e também é casa de times de hóquei e de lacrosse.

Foto: Reprodução/Denver.org

Conheça o Denver Nuggets

Quinteto inicial: Emmanuel Mudiay, Gary Harris, Wilson Chandler, Paul Millsap e Nikola Jokic.

Quem chegou: Paul Millsap, Trey Lyles, Tyler Lydon, Vlatko Cancar e Monte Morris.

Quem saiu: Danilo Gallinari e Mike Miller.

Uniformes 2017/18