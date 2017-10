Guia VAVEL da NBA 2017/18: Boston Celtics

Foto: Hugo Alves/VAVEL

Depois de uma incrível campanha que terminou com a liderança da Conferência Leste na temporada 2016/17, o Boston Celtics ainda se viu atrás do Cleveland Cavaliers e era nítido que precisava de alguma estrela no elenco. Mesmo com a saída de Isaiah Thomas, Avery Bradley e Jae Crowder, os celtas se reforçaram com Kyrie Irving e Gordon Hayward.

Kyrie Irving e Gordon Hayward se juntam a um elenco recheado de bons jogadores, que mesclam entre experientes e jovens, e que é comandado por um dos melhores e mais novos treinadores da liga, Brad Stevens. O Boston Celtics quer derrubar a dinastia dos Cavaliers e retornar à NBA Finals.

Kyrie Irving, a nova estrela de Boston

Muito se falavam que o Boston Celtics precisava de outra estrela para ajudar Isaiah Thomas dividir o peso de liderar o time e, assim, poderiam acabar com a dinastia do Cleveland Cavaliers. No verão, os Celtics trouxeram Gordon Hayward para cumprir esse papel.

Porém, a história ganhou novos capítulos quando Kyrie Irving pediu para ser negociado. O Boston Celtics se mexeu atrás do armador e, em troca, cedeu Isaiah Thomas. Agora, Hayward terá que dividir o peso de liderar os Celtics com Irving, que dividia o fardo com LeBron James em Cleveland.

Kyrie Irving chega ao Boston Celtics como a estrela do time ao lado de Gordon Hayward. No Cleveland Cavaliers, o armador tinha papel importante de tentar diminuir a pressão sobre os ombros de LeBron James. Em 2015/16, foi decisivo nas finais da NBA e conquistou o primeiro anel da carreira.

Na temporada 2016/17, Kyrie Irving fez sua melhor temporada em pontos, com média de 25 pontos por jogo. Além disso, também teve médias de cinco rebotes e uma roubada de bola por jogo. Na carreira, "Uncle Drew" tem 21 pontos de média por jogo.

Expectativa para a temporada 2017/18

O Boston Celtics segue caminho contrário da maioria das franquias da Conferência Leste. Enquanto muitos tentam uma reconstrução e outros perderam estrelas, os Celtics se reforçaram com grandes nomes da liga e querem acabar com a dinastia do Cleveland Cavaliers.

Com a chegada de Kyrie Irving e Gordon Hayward, o Boston Celtics tem condições de retornar, pelo menos, nas finais da Conferência Leste outra vez. Se será capaz de derrubar o Cleveland Cavaliers, só o tempo dirá. Mas a expectativa dos Celtics é exatamente essa.

Conheça o Boston Celtics

Quinteto inicial: Kyrie Irving, Gordon Hayward, Jaylen Brown, Marcus Morris e Al Horford.

Quem chegou: Kyrie Irving, Gordon Hayward, Daniel Theis, Jayson Tatum, Semi Ojeleye, Shane Larkin, Abdel Nader, Kadeem Allen, Guerschom Yabusele, Marcus Morris e Aaron Baynes.

Quem saiu: Isaiah Thomas, Jae Crowder, Avery Bradley, Gerald Green, Demetrius Jackson, Jonas Jerebko, Amir Johnson, Jordan Mickey, Kelly Olynyk, James Young e Tyler Zeller.

Técnico: Brad Stevens.

Arena: TD Garden.

