Guia VAVEL NBA 2017/18: Miami Heat

Foto: Hugo Alves/VAVEL Brasil

O Miami Heat é e sempre será uma das melhores organizações do basquete. A temporada 2016/17 mostrou isso, com a equipe, que perdeu o maior jogador da sua história - Dwyane Wade, cheia de jogadores desconhecidos e com vários atletas que haviam atuado apenas na liga de desenvolvimento. Isso foi um problema? Nem tanto.

O início foi difícil, com a equipe se encaixando, além da lesão de Justise Winslow, que o deixou fora do restante da temporada. A primeira metade foi de total esquecimento, mas a segunda um verdadeiro espetáculo.

O Miami Heat teve uma das melhores campanhas da liga após a parada para o All-Star Game, ganhando vários jogos importantes, como, por exemplo, sobre o Golden State Warriors. E o que parecia improvável para muitos, virou realidade, quando a equipe passou muito perto de chegar aos playoffs, mas algumas derrotas importantes no momento derradeiro impediram isso. Mesmo assim, Pat Riley mostrou que pode alcançar sucesso com qualquer elenco.

Craque - Goran Dragic

Hassan Whiteside? Não senhor. A grande estrela para a nova temporada que está por vir tem nome e sobrenome esloveno: Goran Dragic. Na temporada passada, o camisa #7 já havia mostrado ser um cara regular e que chamava a responsabilidade para si. Na nova temporada, isso com certeza deve ampliar.

Muitos questionavam se a extensão de contrato de Dragic era justa, e o jogador só vem mostrando que sim, é justa. O armador passa por um momento mágico, já que foi campeão europeu com sua seleção, sendo, inclusive, eleito o MVP da competição, ou seja, o melhor jogador. Somando isso a mais de 20 pontos de média na temporada passada, Dragic é o grande craque do Heat para a temporada que está por vir.

Técnico - Erik Spoelstra

Mas se existe algum responsável para deixar o Miami Heat como uma equipe de destaque, esse alguém é Erik Spoelstra. Treinador da equipe desde 2008, Spo, como é carinhosamente chamado, já se consolidou como um dos melhores técnicos da liga. Com dois títulos no currículo, Spoelstra teve seu incrível talento "ofuscado" nos anos das conquistas, já que a equipe contava "apenas" com LeBron James, Dwyane Wade e Chris Bosh.

Porém, após o Heat perder praticamente todas suas estrelas, ele mostrou suas caras, sempre levando a franquia a campanhas bastante sólidas e visando playoffs em todas as temporadas. A sua forma de comandar uma equipe tão jovem e inexperiente como fez na última temporada foi algo tão surpreendente, que ele ficou em segundo na premiação de melhor técnico da temporada 2016/17, perdendo para Mike D'Antoni, do Houston Rockets. Spoelstra espera retornar à pós-temporada nesta temporada.

Expectativas para temporada 2017/18

As expectativas para a temporada que está por vir são as melhores. Com o enfraquecimento ainda maior do Leste, o Heat virou um fortíssimo candidato a playoffs, sem sombra de dúvidas. Além de manter todas as peças fundamentais da última temporada, renovando com caras como James Johnson e Dion Waiters, a equipe está mais "encorpada", além de ter um entrosamento ainda melhor.

Pat Riley trabalhou com cautela no mercado, renovou e manteve a base do time, além de não trazer nenhum nome de peso. Kelly Olynyk chegou para ser uma boa arma na posição de ala-pivô, um cara versátil e que arremessa de fora. O calouro Bam Adebayo foi escolhido na primeira rodada do Draft e deve ser uma excelente opção enquanto Hassan Whiteside estiver descansando.

Além disso tudo, Josh Richardson e Justise Winslow, que lutaram contra as lesões na última temporada, estão de volta e prometem dar uma força ainda maior na defesa de perímetro. O Heat tem um elenco jovem, explosivo e com muita vontade de mostrar trabalho, com caras como Rodney McGruder, Tyler Johnson e Okaro White, que são exemplo disso.

Por fim, Goran Dragic, Hassan Whiteside e Dion Waiters, o, provavelmente, Big 3 de Miami, devem estar mais afiados do que nunca, e com certeza vão comandar esse jovem para o sucesso. As expectativas são excelentes, só falta confirmar isto.

Conheça o Miami Heat

Quinteto inicial: Goran Dragic, Dion Waiters, Justise Winslow, Kelly Olynyk e Hassan Whiteside.

Quem chegou: AJ Hammons, Matt Williams Jr. (R), Bam Adebayo (R), Derrick Walton Jr. (R), Erik McCree (R), Jordan Mickey e DeAndre Liggins.

Quem saiu: Luke Babbitt, Willie Reed, Derrick Williams e Josh McRoberts.

Arena: AmericanAirlines Arena.

Uniformes 2017/18