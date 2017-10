Hayward sofre grave lesão e Cavaliers bate Celtics na abertura de temporada da NBA

O jogo de abertura da temporada da NBA foi bem diferente do que todos imaginavam. O início da partida entre Cleveland Cavaliers e Boston Celtics foi cercado de expectativa, mas a lesão de Gordon Hayward esfriou o clima. Entretanto, no segundo tempo os Celtics reagiram e o jogo ganhou em emoção, mas LeBron James foi decisivo e comandou a primeira vitória dos Cavs por 102 a 99.

O Boston Celtics liderava o placar até a lesão de Gordon Hayward. Depois, o time ficou sem clima e os Cavaliers controlaram o jogo. No segundo tempo, os Celtics retornaram com outra postura e reagiram, chegando a assumir a frente do placar, mas LeBron James decidiu e foi o destaque do jogo com 29 pontos, 16 rebotes e 9 assistências.

Hayward fratura tornozelo e Cavs assume controle do jogo

O início da partida entre os melhores times da Conferência Leste foi cercado de expectativa e bastante equilibrado. Jogando contra o ex-time, Kyrie Irving comandava as ações do Boston Celtics que chegou a ficar na frente do placar pelo menos metade do primeiro quarto.

Porém, com apenas cinco minutos de jogo o ala Gordon Hayward, do Boston Celtics, fraturou o tornozelo e a cena deixou todos na Quicken Loans Arena em choque. Os jogadores dos Celtics ficaram abalados e a partir disso os Cavaliers assumiram o controle do jogo.

Com LeBron James liderando a equipe com 14 pontos, os Cavaliers abriram 16 pontos de vantagem e foram para o intervalo com o jogo na mão, já que a equipe dos Celtics estava abalada com a lesão de Hayward.

Celtics muda posta e reagem, mas LeBron James decide e Cavaliers vencem

Após a lesão de Gordon Hayward e ir para o intervalo perdendo por 16 pontos, parecia que o Boston Celtics havia entregado a partida. Porém, a equipe voltou para o segundo tempo com outra postura e liderados por Kyrie Irving, Jaylen Brown e Jayson Tatum conseguiram virar o jogo nos segundos finais do terceiro quarto.

O último período ficou marcado pelo equilíbrio. Cavaliers e Celtics brigavam pela frente do placar a cada ataque e a partida ganhou em emoção. Na reta final do jogo, LeBron James foi decisivo na defesa e no ataque, e garantiu a vitória dos Cavs na abertura da temporada.

Destaques do jogo

Cleveland Cavaliers

LeBron James: 29 pontos, 16 rebotes e 9 assistências

Kevin Love: 15 pontos e 11 rebotes

Derrick Rose: 14 pontos

Boston Celtics

Kyrie Irving: 22 pontos, 10 assistências e 3 roubadas

Jaylen Brown: 25 pontos

Jayson Tatum: 14 pontos e 10 rebotes