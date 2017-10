Ainda sem Kawhi e Parker, Spurs superam Bulls e vencem segunda partida na temporada

Na segunda partida das duas equipes na temporada, o San Antonio Spurs mesmo jogando fora de casa levou a melhor e venceu o desfalcado Chicago Bulls. Embora as duas equipes ainda não estejam 100% completas, os Spurs superaram os Bulls no United Center e vencera os donos da casa pelo placar de 87 a 77, chegando a sua segunda vitória na temporada 2017/18. Novamente destaque da equipe, LaMarcus Aldridge anotou 28 pontos e 10 rebotes para mais uma vez liderar os Spurs.

Ainda sem Kawhi Leonard e Tony Parker que se recuperam de lesão, os Spurs não tiveram problemas para vencer os Bulls que ainda não puderam contar com os reforços Zach LaVine e Kris Dunn, além de Bobby Portis (suspenso) e Mirotic (com o nariz quebrado). O destaque dos Bulls na partida foi de novo Robin Lopez, que desta vez anotou 16 pontos e 7 rebotes, além do novato Lauri Markkanen que teve 13 pontos e 12 rebotes.

Com a vitória sobre os Bulls, os Spurs chegaram a duas vitórias em duas rodadas, já que venceram o Minnesota Timberwolves logo na estreia da temporada. Enquanto isto, a situação é totalmente o contrário para Chicago. A equipe do técnico Fred Hoiberg perdeu na estreia para o Toronto Raptors e agora somou sua segunda derrota em duas partidas.

Próximos compromissos: Os Spurs entrarão em quadra primeiro que os Bulls. A equipe do Texas volta a jogar na segunda-feira (23), às 22h30, onde enfrentará em casa na Arena AT&T Center o Toronto Raptors, que também possuem duas vitórias em duas partidas. Por outro lado os Bulls que ainda buscam sua primeira vitória, terão seu próximo compromisso na terça-feira (24), às 21h, onde irão enfrentar o Cleveland Cavaliers, na Quicken Loans Arena, casa dos Cavs.

Bulls começam melhor, mas Spurs vencem primeiro tempo

Apesar de os Bulls começarem a partida liderando o placar da partida, não demorou muito para os Spurs tomarem a frente do marcador e liderar o primeiro período de jogo. Com as duas equipes desfalcadas para a partida, os times fizeram um quarto com poucos pontos, onde os Bulls conseguiram virar novamente e terminar o período vencendo Spurs por 21 a 19. Robin Lopez e LaMarcus Aldridge foram os cestinhas do primeiro quarto com 8 pontos cada.

No segundo período de partida, os Bulls começaram melhores e liderando o placar, assim como foi no primeiro quarto. Porém no final do período os Spurs voltaram a virar o quadro do jogo e praticamente não saíram mais da liderança. Com os visitantes indo para o intervalo com vantagem sobre os Bulls, o primeiro tempo de partida terminou com o placar de 41 a 38 para os Spurs. Aldridge foi para o intervalo como grande nome da partida, anotando 12 pontos para os Spurs, enquanto Robin Lopez era o maior pontuador dos Bulls com 9 pontos.

Spurs dominam segundo tempo e conquistam vitória tranquila

Voltando do intervalo com uma postura diferente, os Spurs até começaram o terceiro quarto perdendo, mas logo tomaram a frente no placar e desde então não saíram mais da liderança do confronto. Com ótimo terceiro quarto da equipe do Texas, os Spurs dominaram os Bulls e chegaram a abrir mais de 10 pontos de vantagem pra cima dos touros. O terceiro período terminou em 65 a 55 para os Spurs, Aldridge já tinha 24 pontos na partida, enquanto Robin Lopez somava seus 16 pontos.

Entrando no último período de partida com 10 pontos de vantagem sobre os Bulls, os Spurs controlaram a partida e dominaram os Bulls, que pouco puderam fazer para reverter à situação. Ainda que os Spurs tenham chegado a 19 pontos de vantagem, os Bulls diminuíram um pouco a diferença no final do jogo e a partida terminou em 87 a 77, com mais uma vitória dos Spurs na liga. Aldridge terminou a partida com 28 pontos e 10 rebotes, destaques dos Spurs.

Destaques da partida:

Chicago Bulls

Robin Lopez: 16 pontos e 7 rebotes, 3 assistências e 3 tocos

Lauri Markkanen: 13 pontos e 12 rebotes

Justin Holiday: 15 pontos, 4 rebotes e 3 assistências

San Antonio Spurs

LaMarcus Aldridge: 28 pontos e 10 rebotes

Rudy Gay: 12 pontos e 3 rebotes

Pau Gasol: 10 pontos, 7 rebotes e 4 assistências