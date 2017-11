Andre Drummond desequilibra e Pistons vence Celtics no TD Garden

O Detroit Pistons venceu o Boston Celtics na noite desta segunda-feira (28) no TD Garden, em Boston. Na vitória por 118 a 108, os destaques ficaram para Andre Drummond, com 26 pontos, 22 rebotes, 6 assistências e 4 roubos e Tobias Harris, que contribuiu com 31 pontos e 8 rebotes para os Pistons. Pelo lado celta, Marcus Smart foi o mais lúcido, com 23 pontos saindo do banco de reservas. Kyrie Irving ainda contribuiu com 18 pontos e 9 assistências, o que acabou não sendo o suficiente para Boston sair vencedor.

Com treze vitórias e seis derrotas, o vice-líder da conferência leste, Detroit Pistons, volta às quadras na quarta-feira (29), quando recebe o Pheonix Suns. Por sua vez, o líder do Leste, Boston Celtics, com campanha de dezoito vitórias e quatro derrotas, vai à Philadelphia enfrentar os 76ers na quinta-feira (30).

Pistons contam com boas atuações de Andre Drummond e Tobias Harris

O jogo começou com Detroit abrindo vantagem logo de cara. Foram oito pontos seguidos e os Pistons chegaram a ter uma vantagem de 10 pontos. O time atuou muito bem, foram 13 rebotes e 9 assistências no primeiro quarto, além de um aproveitamento de 58% nos arremessos. Apesar disso, Kyrie Irving liderava o jogo em pontuação, com 8 pontos. Ao fim de 12 minutos, 31 a 23 para Detroit.

No segundo quarto, Boston entrou no jogo. Foram 12 pontos contra 5 dos Pistons, até que os Celtics alcançaram o placar. A partir daí, por várias vezes o jogo esteve empatado ou a diferença se manteve em menos de cinco pontos, mas Detroit conseguiu levar a vantagem para os vestiários, 60 a 57. A essa altura, Drummond já tinha 12 pontos e 14 rebotes e Kyrie Irving 14 pontos e 5 assistências.

Após o intervalo, mais uma vez Detroit abriu vantagem, mas o equilíbrio no jogo se manteve. Boston conseguiu igualar o placar e até virar em uma sequência de 8 pontos seguidos com ótima ajuda do banco de reservas. Porém, os Pistons tinham Tobias Harris pegando fogo, com 29 pontos ao final do terceiro período. 86 a 86.

O último quarto foi muito apertado, com várias mudanças no placar, que totalizaram em 20 ao longo do jogo. Marcus Smart comandava a reação celta, mas sem ajuda do principal jogador do time, Kyrie Irving, que contribuiu com apenas 4 pontos no segundo tempo. Com muitos desperdícios de bola e forçando inúmeras bolas do perímetro, Boston deixou os Pistons desgarrar no marcador e abrir 10 pontos para vencer o jogo. Foi a maior pontuação sofrida pelo Celtics na temporada e vitória do Detroit Pistons por 118 a 108.

Destaques do jogo

Detroit Pistons

Andre Drummond: 26 pontos, 22 rebotes, 6 assistências e 4 roubos

Tobias Harris: 31 pontos e 8 rebotes

Reggie Jackson: 20 pontos e 7 assistências

Boston Celtics

Marcus Smart: 23 pontos e 6 assistências

Kyrie Irving: 18 pontos e 9 assistências