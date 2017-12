Foto: Getty Images

Grandes nomes da NBA foram lembrados na lista de elegíveis para a classe 2018 do Hall da Fama do basquete. Foram seis novidades entre os atletas indicados que tiveram uma carreira marcante na liga norte americana, com destaques para Steve Nash, Jason Kidd, Ray Allen, Chauncey Billups, Grant Hill e Rip Hamilton.

Os principais destaques da lista são Jason Kidd e Steve Nash, segundo e terceiro colocado, respectivamente, no ranking de assistências de todos os tempos da NBA, atrás apenas de John Stockton. Outro nome de peso é Ray Allen, líder de cestas de três pontos na história da liga.

Jason Kidd foi campeão com o Dallas Mavericks em 2011 e atualmente é o técnico do Milwaukee Bucks, do astro Giannis Antetokounmpo. O ex-jogador é ainda o terceiro entre os jogadores com mais triplos-duplos na história. Já Steve Nash, apesar de não ter conquistado título, foi duas vezes MVP (2005 e 2006).

Além de ser o líder de todos os tempos em cestas de três pontos, Ray Allen também foi duas vezes campeão da NBA, com o Boston Celtics em 2008 e Miami Heat em 2013. Campeões com o Detroit Pistons em 2004, Chauncey Billups e Rip Hamilton também entraram na lista. Grant Hill, que foi sete vezes All-Star e jogou por Pistons, Magic e Suns, é a última novidade entre os indicados.

A lista de indicados ainda possui outros quatro ex-jogadores da NBA, como Ben Wallace, Chris Webber, Tim Hardaway e Muggsy Bogues. Os finalistas serão anunciados durante o All-Star Game, na segunda quinzena de fevereiro, em Los Angeles, e a lista final da classe 2018 do Hall da Fama será divulgada durante o NCAA Final Four, no início de abril.