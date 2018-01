Rockets superam começo ruim e vencem Heat em noite decisiva da dupla Harden e Chris Paul

O time do Houston Rockets recebeu no Toyota Center, nesta segunda-feira, o Miami Heat e saiu com uma vitória suada por 99 a 90. Após um começo ruim, James Harden e Chris Paul apareceram nos momentos decisivos para ajudar o time do Texas a vencer o jogo.

Agora, o próximo compromisso do Rockets é contra seus rivais, o Dallas Mavericks, no American Airlines Center, na quarta-feira (24). Já o Heat, recebe na American Airlines Arena, o time do Sacramento Kings.

Heat começa jogo com eficiência, perde o ritmo, mas termina o primeiro tempo com a liderança

O jogo começou com o Heat sendo eficiente nos dois lados da quadra e dominando as ações. Limitando as ações ofensivas dos Rockets e com um avassalador início do pivô Hassan Whiteside que converteu sete dos oito primeiros arremessos, o time da Flórida finalizou os primeiros doze minutos vencendo por 33 a 25.

O segundo quarto contou com dois ataques inconstantes e sem conseguir converter a maioria dos arremessos. O time da casa conseguiu se recuperar mais rápido e reagiu no placar, mas mesmo assim, foi para o intervalo perdendo por 50 a 46.

Chris Paul começa a aparecer e brilha mais uma vez para levar Houston a vitória

No terceiro período, o time de Houston jogou melhor e conduziu o placar e virando a partida. O equilíbrio tomou conta do jogo a partir de então, com ambos os times buscando a liderança e os anfitriões foram para os últimos minutos do jogo com a vitória por 71 a 68.

O quarto derradeiro foi disputado ponto a ponto, com nenhum dos times abrindo diferença maior que quatro pontos. Então, as estrelas James Harden e Chris Paul brilharam e com a ajuda de um belo esforço defensivo da equipe, levaram o Houston Rockets a vitória por 99 a 90.

Destaques:

Houston Rockets

James Harden: 28 pontos; 2 roubos de bola; 2 tocos

Chris Paul: 16 pontos; 6 rebotes; 3 roubos de bola

Clint Capela: 14 pontos; 8 rebotes

Miami Heat

Hassan Whiteside: 22 pontos; 13 rebotes; 3 roubos de bola

Wayne Ellington: 13 pontos; 5 rebotes

Josh Richardson: 12 pontos