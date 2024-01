Mobile Legends: Bang Bang Esports revela seus planos para 2024 e rebranding do MSC como Mid-Season Cup

O Mobile Legends: Bang Bang Esports revelou seus planos para 2024, que incluem o rebranding do MSC para Mid-Season Cup. Anunciado inicialmente no vídeo do cronograma de esports de 2024, o Mid-Season Cup foi reformulado de acordo com a visão de esports para todos da MOONTON Games, visando promover a diversidade e a inclusão para que mais atletas globais tenham a oportunidade de competir em um dos torneios de esports mais assistidos do mundo. O Mid-Season Cup será realizado fora do Sudeste Asiático pela primeira vez, com mais regiões participantes, incluindo a China, e uma premiação maior.

Os fãs podem se preparar para um ano cheio de ação que contará com mais torneios e eventos para promover maior inclusão e diversidade. Ao longo de 2024, mais de 2 mil partidas de Mobile Legends: Bang Bang, cobrindo 55 países e regiões, serão organizadas pelas respectivas equipes de Esports do MLBB, além de organizadores de torneios profissionais, semi-profissionais e da comunidade. Isso inclui o Snapdragon Pro Series organizado pela EFG, o MSC 2024, o MLBB Women’s Invitational (torneio feminino), o M6 World Championship, IESF e muito mais.

Os próximos torneios para este ano abrangerão as seguintes regiões-chave: América Latina, América do Norte, Indonésia, Filipinas, Malásia, Singapura, Camboja, Myanmar, Oriente Médio e Norte da África, Leste da Europa e Ásia Central, Turquia, Mongólia, Região do Mekong (Laos, Tailândia, Vietnã e Brunei) e, o mais empolgante, China.

O M6 World Championship trará novamente o formato Wild Card, juntamente com as Fases de Grupo e Eliminatórias. O campeonato internacional está programado para retornar à Malásia, onde a primeira Série M foi realizada. A competição acontecerá de novembro a dezembro, com mais de 20 equipes de mais de 20 países e regiões participantes, e com mais de 50 partidas previstas.

As Ligas Profissionais de Mobile Legends: Bang Bang e os torneios semi-profissionais serão realizados entre fevereiro e meados de junho, seguidos por agosto e outubro, servindo como torneios classificatórios para as competições oficialmente aprovadas. Mais detalhes sobre o MSC 2024 serão anunciados em breve.