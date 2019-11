Ajax x ADO Den Haag, Eredivisi

13:30 Muito obrigado a você, caro amigo leitor da VAVEL Brasil, por acompanhar mais essa partida conosco! Em instantes, a crônica de Ajax 3-2 ADO Den Haag estará disponível em nosso site. Boa tarde, até a próxima!

13:25 Com a vitória do Feyenoord em cima do PSV por 2 a 0. O Ajax, mesmo vencendo, teve a sua festa do título adiada para a próxima rodada.

Confira a classificação da Eredivisie após os jogos desta 32ª rodada

92' Apita o árbitro! Final de jogo em Amsterdã! Ajax 3 a 2 ADO Den Haag!

90' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!! É do ADO Den Haag!! Kramer aproveitou cruzamento de Holla e, de cabeça, diminiu para o time de Haia! 3 a 2!

89' Dois minutos de acréscimos na Amsterdam Arena.

88' Última alteração no Ajax. Entrou Riedewald e saiu Boilesen.

83' Mais uma substituição no Ajax. Entrou Duarte e saiu Sigthórsson.

79' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!! É do Ajax!!! Poulsen fez um lindo lançamento pra Serero, que dominou e tocou na saída de Coutinho! 3 a 1 Ajax! Festa na Amsterdam Arena!

77' Kramer arriscou de longe, mas a bola passa a esquerda de Cillessen.

73' Mais uma alteração no Den Haag! Entrou Kanon e saiu Bakker.

71' Primeira alteração no Ajax. Entrou De Sá e saiu Bojan.

68' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!! É do Ajax!! Klaassen recebeu de Serero na área e fuzilou Coutinho! 2 a 1 para o time da casa! (Foto: Twitter/Ajax)

61' Primeira alteração no ADO Den Haag! Entrou Wildschut e saiu Schet.

60' Posse de bola: Ajax 76%; ADO Den Haag 24%.

54' Boilesen cruzou na área, mas Wormgoor afastou.

46' Sigthórsson cortou pra direita e chuta, a bola desvia em Malone e Coutinho faz a defesa!

45' Bola rolando pro segundo tempo! Siga conosco, !

45+1' Apita Richard Liesveld! Intervalo de jogo na Amsterdam Arena! Ajax 1 a 1 ADO Den Haag!

45' Um minuto de acréscimo em Amsterdã.

42' Cartão amarelo para Beugelsdijk, por falta em Serero.

40' Cartão amarelo para Poulsen, por falta em Bakker.

39' Bojan fez jogada individual, driblou dois e caiu na área do Den Haag, mas o árbitro manda o jogo seguir!

38' Klaassen cabeceou, mas Coutinho, atento, fez a defesa!

36' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!! É do ADO Den Haag! No lance seguinte ao gol do Ajax, Kramer cruzou rasteiro e Denswil fez contra! Lance bizarro na Amsterdam Arena! 1 a 1!

35' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!! É do Ajax!! Poulsen cabeceou o escanteio batido por Schöne e abre o placar na Amsterdam Arena! 1 a 0!

31' Incrível! Bojan, mais uma vez, recebeu na cara do gol e finalizou, mas Coutinho sai bem do gol e faz a defesa!

30' Cartão amarelo para Meijers, por falta dura em Poulsen.

29' Schöne bateu a falta na entrada da área, mas Coutinho, atento fez a defesa! Segue 0 a 0!

25' Denswil bateu a falta, Coutinho fez a defesa. No lance, o árbitro assinalou falta de Poulsen em Meijers.

21' Boilesen cruzou da esquerda, Klaassen tentou o cabeceio, mas Malone afastou.

13' Sigthórsson é lançado por Serero, mas o islandês não consegue o domínio e a bola fica com Coutinho!

11' Schone bateu falta cruzando pra área, Veltman cabeceou, mas a bola passa por cima do gol!

8' Defesaça de Coutinho! Bojan finalizou cruzado mais uma vez, buscando o canto, mas o goleiro brasileiro está atento e parou mais uma vez o Ajax!

4' Ajax pressiona o ADO Den Haag nestes primeiros minutos.

1' UUUUUUH! Na primeira chegada do Ajax na partida, Bojan recebe na área e fuzila, mas Coutinho salva o ADO!

0' Rola a bola para Ajax x ADO Den Haag! Acompanhe conosco!

11:29 Equipes no gramado! A partida começará em instantes...

11:20 ADO Den Haag: Coutinho, Malone, Wormgoor, Beugelsdijk, Meijers, Holla, Bakker, Alberg, Schet, Van Duinen; Kramer. No banco de reservas: Zwinkels, Gehrt, Kanon, Buwalda, Van Haaren, Wildschut, Cabral.

11:15 Equipes definidas! Ajax: Cillessen; Ligeon, Veltman, Denswil, Boilesen; Klaassen, Poulsen, Serero; Schöne, Bojan, Sigthórsson. No banco de reservas: Vermeer, Moisander, Van der Hoorn, Duarte, De Sa, Riedewald, Kishna, Tete.

11:00 Imagens da Amsterdam ArenA! Estádio começando a ficar lotado para a festa do título Ajax! (Foto: Divulgação/Twitter Ajax)

10:45 Santiago Arias, lateral direito do PSV Eindhoven, tem novamente seu nome ventilado em especulações e, dessa vez, é o Manchester United que volta a ter o interesse no atleta. Ele já vinha sendo especulado pelos Red Devils quando atuava pelo Sporting Lisboa, mas desde junho de 2013 está atuando pelo Boerens. Confira mais no link abaixo:

Arias volta a ser especulado pelo Manchester United

10:30 O triunfo por 1 a 0 contra o AZ Alkmaar no final de março, foi de grande importância para o Ajax, que garantiu vaga na final da competição, porém, teve um gosto mais do que especial para o treinador Frank de Boer. Esta simples vitória pelo placar mínimo foi a 100ª do treinador no comando técnico dos Amsterdammers, se tornando assim o terceiro mais vitorioso da história do clube, atrás apenas da lenda Rinus Michels (228 vitórias) e do atual técnico da seleção holandesa, Louis van Gaal (190). Mais no link abaixo:

Frank de Boer e sua 100ª vitória no comando do Ajax

10:20 Uma pesquisa realizada entre os torcedores do Ajax apontou que, mesmo 24 anos após a troca, a preferência da maioria dos entrevistados é pelo escudo usado entre os anos de 1928 e 1990. A pesquisa ouviu 3 mil torcedores e a grande maioria optou pela volta do antigo escudo. Uma minoria decidiu deixar os detalhes em torno do herói grego, porém, também exigiram que a caricatura do mesmo fosse respeitada. Confira mais no link abaixo:

Pesquisa aponta que atual escudo do Ajax está em baixa

10:10 Fraser terá o desfalque de Kevin Jansen, o jogador sofreu uma lesão e não poderá ir para o jogo. No entanto, o treinador espera repetir a mesma equipe que vem de vitória sobre o Utrecht. O time também espera se vingar da goleada sofrida na última partida, na qual o Ajax goleou o ADO Den Haag por 4 a 0 jogando no Kyocera Arena. (Foto: Getty Images)

10:00 O ADO Den Haag vem de boa sequencia, o time não sabe o que é perder há nove partidas. O time comandado por Fraser conseguiu uma arrancada da última para a décima colocação do campeonato.

9:50 O retrospecto para o Ajax é favorável, das últimas 21 partidas sobre o ADO Den Haag, foram 19 vitórias. O time da casa também está invicto há 19 jogos. Lasse Schöne é o principal destaque do time, o meio-campista vem de uma sequencia muito regular, com oito gols e sete assistências. Concentrado para a partida, o jogadores foram aconselhados a não darem entrevistas para não tirar o foco, que são os três pontos.

9:40 Para o jogo, Frank de Boer terá grandes problemas para escalar a equipe. Fischer e Siem de Jong ainda são baixas no time por lesão. Blind e van Rhijn cumprirão suspensão no jogo. Moisander e Serero são dúvidas para o time. Schone, Kishina, Veltman e Denswil deverão ser os substitutos.

9:30 A passagem de Frank de Boer pelo Ajax vem sendo muito boa, o treinador já conquistou os três últimos títulos da Eredivisie e fica muito perto de conquistar o quarto. O treinador holandês vem tendo um ótimo desempenho pelo time de Amsterdã e é cobiçado por outros clubes da Europa. Na década de 90, de Boer conquistou cinco títulos da Eredivisie e entrou para a história do Ajax como jogador, agora o treinador vem fazendo uma grande história como tal. (Foto: Divulgação/Twitter Ajax)

9:20 Na décima colocação, o ADO Den Haag já não tem nenhuma ambição nesta Eredivisie, mas quer estragar a festa do adversário. O time vem de nove jogos sem derrota e tem a média de 2.5 gols marcados nos últimos jogos.

9:10 Ajax e ADO Den Haag se enfrentarão na Amsterdam Arena daqui a pouco, às 11h30. Os Amsterdamers buscam o quarto título seguido da Eredivisie, e para isso, terá que vencer o ADO Den Haag. Com seis pontos à frente do segundo Feyenoord, o Ajax está a uma vitória de conquistar o seu 33º título da Eredivisie. O time vem de 19 jogos sem derrotas e espera conseguir mais uma vitória para conquistar o tetra.

9:00 Bom dia, amigo conectado na VAVEL Brasil! Estamos começando agora a transmissão de mais um jogo da Eredivisie 2013/2014! Ajax x ADO Den Haag duelarão daqui a pouco, às 11h30, na Amsterdam Arena, em Amsterdã, na Holanda e você confere todos os detalhes aqui conosco, !