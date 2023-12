PSV e Arsenal ficam no empate na última rodada da Champions League

Nesta terça-feira (12), o PSV Eidhoven recebeu o Arsenal no Philips Stadion pela última rodada da UEFA Champions League. Gunners já estavam classificados às oitavas de final e garantido na liderança do grupo B, assim como o time holandês que também assegurou vaga no mata-mata. Por isso, ambas as equipes colocaram um time mesclado em campo para rodar o elenco e descansar os principais titulares. Nketiah e Vertessen marcaram e o jogo ficou empatado em 1 a 1.

O jogo

A etapa inicial começou com pressão do time da casa, logo aos cinco minutos Van Aanholt dividiu com o goleiro Ramsdale e Pepi pegou o rebote e finalizou de primeira. Gabriel Magalhães salvou o Arsenal de tomar o gol no início. O treinador do clube inglês, Mikel Arteta, não estava gostando nada do comportamento da equipe em campo e aproveitou a parada para atendimento a Ramsdale e deu uma bronca generalizada nos atletas.

Não surtiu muito efeito, pois aos 19 minutos Vertessen subiu sozinho dentro da área e cabeceou na trave. A primeira chegada do Arsenal foi com o volante egípcio Elneny, ele arriscou de fora da área e também pegou no pé da trave, assustando o goleiro argentino Benítez. A partida estava morna, os times tocando bola de um lado para o outro e sem muita objetividade.

Até que com 41 minutos, Reiss Nelson fez tabela com Cedric e cruzou rasteiro para a área e achou o artilheiro da equipe na temporada, Eddie Nketiah, que de canhota colocou no cantinho do goleiro Benítez. Mesmo com o PSV melhor no confronto, quem saiu na frente foi o Arsenal com o nigeriano Nketiah inaugurando o marcador.

O segundo tempo começou com o time holandês tomando conta do jogo e tentando o gol de empate, Pepi arriscou de fora e passou muito perto, tirando tinta da trave. Aos seis minutos, Tillman lançou o camisa 14 entre o sistema de marcação dos Gunners, Pepi levantou a cabeça e acionou Vertessen na ponta esquerda e de primeira ele bateu colocado tirando do alcance de Ramsdale. A bola pegou na trave e entrou no outro lado empatando o duelo no Philips Stadion.

Mikel Arteta promoveu três alterações no Arsenal e entraram Declan Rice, Ben White e Martin Odegaard nas vagas de Saliba, Elneny e Cédric Soares. Instantes depois, Rice cochilou e Saibari quase virou o placar, a bola explodiu na trave de Ramsdale após desvio no próprio Rice. No minuto 35, Odegaard cobrou falta na área e Kiwior desviou pro gol e desempatou o jogo. Contudo, o bandeirinha flagrou impedimento do brasileiro Gabriel Magalhães que participou do lance e anulou o gol. VAR confirmou.

No último lance do jogo, Leandro Trossard ficou cara a cara com o goleiro Benítez que fez uma defesaça impedindo a vitória inglesa na Holanda. Logo após o lance, o árbitro encerrou a partida e as equipes agora esperam o decorrer dos jogos.

Tabela e sequência

Com o final da fase de grupos da Champions, as equipes precisam esperar o desfecho de cada grupo e consequentemente o sorteio dos confrontos das oitavas de final, cujo ocorrerá segunda-feira (18).

Enquanto isso, PSV e Arsenal voltam as atenções para os seus respectivos campeonatos locais, o time holandês enfrenta o AZ Alkmaar fora de casa no domingo (17). Confronto direto entre 3º e 1º colocados, respectivamente. Já os Gunners terão duelo difícil no mesmo dia diante do Brighton no Emirates Stadium.