Ajax mira sequência de vitórias para engrenar de vez no Campeonato Holandês

Há três jogos sem perder no Campeonato Holandês, o Ajax retorna a campo para mais um compromisso e dessa vez para enfrentar o Vitesse neste sábado (25), às 17h (horário de Brasília), através da 13ª rodada, na Johan Cruijff Arena.

Na tabela de classificação da Eredivisie, o clube alvirrubro aparece na modesta 12ª colocação com apenas 12 pontos somados.

Além disso, o Ajax também busca se firmar entre os primeiros colocados na competição para sonhar com uma das vagas para os três principais torneios do continente europeu na próxima temporada.

Dessa forma, os Godenzonen miram sequência de vitórias para engrenar de vez no Campeonato Holandês, após iniciar a competição abaixo do esperado.

Diante do Vitesse em casa, o time comandado pelo técnico interino John van't Schip também não sabe o que é perder na Eredivisie, há três partidas, incluindo duas vitórias e apenas um empate.

No entanto, o último revés do Ajax na Eredivisie foi justamente para o arquirrival PSV Eindhoven por 4 a 2, no dia 29 de outubro, no Philips Stadion. A partir daí, os alvirrubros nunca mais foram derrotados na competição e seguem recuperando os pontos perdidos durante as primeiras rodadas.

Porém, os Godenzonen ainda tem um jogo a menos pelo Campeonato Holandês e o desafio será contra o RKC Waalwijk, através da sétima rodada e com data marcada para o dia 6 de dezembro, no Mandemakers Stadion.

Ajax ainda tem Brobbey e Bergwijn como dúvidas para enfrentar o Vitesse no fim de semana

Para essa partida, o Ajax terá que lidar com vários desfalques, como nos casos dos goleiros Gerónimo Rulli e Jay Gorter, do do volante Sivert Mannsverk, do meio-campista Branco van den Boomen e do atacante Amourricho van Axel Dongen, que estão machucados e seguem sem previsão de retorno aos gramados.

Além deles, o clube alvirrubro não sabe se vai poder contar com sua dupla principal de ataque formada pelos artilheiros Steven Bergwijn e Brian Brobbey, que ainda se recuperam de problemas físicos e devem ser avaliados pelo departamento médico nos treinos de sexta-feira para ver se tem condições ou não de enfrentar o Vitesse no fim de semana.