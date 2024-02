Na tarde desta terça-feira (20), o PSV recebeu o Borussia Dortmund, no Phillips Stadion. O jogo foi válido pela ida das oitavas de final da Champions League 2023/24 e terminou empatado em 1 a 1.

Os visitantes saíram na frente com o atacante Donyell Malen, no primeiro tempo e o time da casa empatou com pênalti cometido por Hummels em Tillman, aos 56 minutos com Luuk de Jong. O curioso é que o gol do Borussia foi marcado por um ex-PSV, Malen, que não comemorou o tento em respeito ao seu antigo clube.

Tudo igual

O jogo começou com os dois times buscando o gol que deixaria a classificação mais próxima. Aos 14 minutos da primeira etapa, Malen levou perigo ao gol do PSV, mas Benítez defendeu. Logo depois, o os Rood-witten responderam com Luuk de Jong, que deixou Tillmans na cara do gol, mas o camisa 10 não acertou o alvo.

Aos 23 minutos iniciais, o tão sonhado gol chegou. A bola caiu nos pés de Malen, dentro da área e sem ângulo, que chutou forte para o gol. A bola chegou a tocar o travessão antes de balançar as redes. O ex-PSV não comememorou o gol em respeito à sua ex-equipe.

Logo depois de abrir o placar, o Borussia Dortmund quase sofreu o empate. Com bola lançada na área, Tillman cabeceou, mas a bola passou triscando a trave para o lado de fora do gol. O goleiro Kobel apenas olhou.

No entanto, no início do primeiro tempo, aos 10 minutos, Killman foi derrubado por Hummels, após ser derrubado dentro da área. Luuk de Jong bateu o pênalti rasteiro e viu o goleiro Kobel acertar o canto, mas não defendeu a cobrança.

Depois do empate, o Borussia continuou tentando ampliar o placar, assim como o PSV. Mas nenhum dos dois times conseguiram tirar o um do placar e levam a igualdade para a decisão das oitavas.

Próximo confronto

No dia 13 de março, as duas equipes voltam a se enfrentar no Signal Iduna Park, às 17h (horário de Brasília), para decidir quem vai às quartas de final. O confronto da próxima fase é definido em sorteio.