Fora de casa, PSV Eindhoven busca vaga direta na Europa League contra Zwolle

Ainda eufóricos com o título da KNVB Beker no domingo passado (20), os comandados de Ron Jans vão a campo neste domingo (27), em jogo válido pela penúltima rodada da Eredivisie, contra o PSV Eindhoven. O último confronto entre as eqipes resultou num empate, 1 a 1. Bruma abriu o placar de cabeça, logo aos três minutos de jogo, mas o Zwolle reagiu rápido, e aos 15 minutos, Fred Benson empatou o jogo. Saymak teve grande chance para virar a partida no final do primeiro tempo, mas chutou longe e desperdiçou a oportunidade de mais uma surpresa dos Blauwvingers no campeonato.

Apesar do recente título na copa nacional, o retrospecto do Zwolle na Eredivisie não é bom. A equipe venceu apenas um de seus últimos 10 jogos e não conta com três jogadores para o duelo deste final de semana: Labylle e Sainsbury (lesionados) e van Polen, autor do quinto gol na decisão da KNVB Beker e capitão da equipe, cumpre suspensão.

Em entrevista ao site oficial do PEC Zwolle, van Polen ressaltou a excelente temporada da equipe: "Para mim, um lugar na primeira metade da tabela já está bom. Tivemos um grande início de campeonato; a primeira derrota veio apenas contra o Ajax, na Amsterdam ArenA, mesmo tendo jogado melhor." Van Polen ainda afirmou a importância da pré-temporada do clube: "Foi muito bom estar na África do Sul! Um lugar ótimo, com excelente hotel e clima, perfeito para jogar. Nós crescemos ainda mais como grupo", concluiu.

Boerens tentam espantar a má fase e buscam três pontos importantes

Após uma incrível sequência de oito vitórias consecutivas, a equipe de Eindhoven decaiu e não marcou pontos nas últimas três partidas, sendo que duas delas eram de suma importância na luta por uma vaga na Europa League (derrotas para Heerenveen 3 a 0 e Feyenoord 0 a 2). A equipe ainda precisa se manter atenta com quem vem atrás na tabela, o Heerenveen. Atrás apenas dois pontos do time de Eindhoven, os frísios buscam a quinta posição para enfrentarem um adversário mais fácil na primeira rodada dos playoffs para a Europa League, atualmente o Groningen. O sexto colocado enfrentaria hoje o time que chegou mais longe numa competição europeia esta temporada, o AZ Alkmaar.

Para o confronto, Philip Cocu não contará com Bakkali, Willems e Schaars, todos lesionados. Uma opção para compor o banco de reservas pode ser Luciano Narsingh, este que completaria seu centésimo jogo na Eredivisie, caso entrasse em campo. O holandês vem conseguindo boas apresentações na Jupiler League pelo Jong PSV, onde marcou três vezes nos três jogos que disputou esta temporada. Narsingh foi revelado pelo Heerenveen e disputou seu primeiro jogo pelo time frísio em 2008, lá marcou 13 vezes até 2012, quando foi transferido ao PSV. Narsingh teve boas atuações na temporada passada, marcando seis gols em 18 jogos, mas não conseguiu render este ano no time de Eindhoven. Foram 19 jogos disputados na Eredivisie e nenhum gol.

PSV é o maior vencedor do confronto, mesmo em partidas fora de casa

Ao todo, os clubes disputaram 11 partidas em toda a história, e em somente 3 oportunidades o PSV não saiu vencedor: empate em 1 a 1, no primeiro turno desta temporada, e duas vitórias do Zwolle, uma no segundo turno da temporada passada, 3 a 1, fora de casa, e outra na temporada 1986/87, 2 a 0 jogando em seus domínios. Jogando no Philips Stadion, o PSV marcou 13 gols e sofreu apenas cinco em quatro jogos; fora de casa o domínio aumenta, foram 20 gols marcados e apenas cinco sofridos em sete jogos.

Fique de olho

Guyon Fernandez foi emprestado pelo Feyenoord no início da temporada, começou como reserva de Fred Benson mas logo mostrou seu potencial e conquistou a titularidade. Guyon é artilheiro da equipe no campeonato holandês, com 10 gols em 22 jogos, além disso, foi importantíssimo na vitória dos Blauwvingers na final da KNVB Beker, marcando dois gols. Revelado pelo Excelsior, teve sua melhor temporada ainda neste clube, marcando 15 gols em 20 jogos.

Jürgen Locadia foi revelado nas categorias de base do PSV, e vem evoluindo a cada temporada. Este ano, já balançou as redes do adversário 12 vezes, tornando-se artilheiro do clube na temporada. Sem marcar há dois jogos, Locadia busca a reabilitação contra o Zwolle, clube contra qual já marcou um hat-trick, em jogo válido pela semi-final da KNVB Beker 2012/13.

Prováveis escalações

PEC Zwolle: Boer; Gravenbeek, Broerse, van der Werff, van Hintum; Mokotjo, Klich, Drost; Saymak, Thomas, Fernandez.

PSV Eindhoven: Zoet; Arias, Bruma, Rekik, Tamata; hiljemark, Wijnaldum, Maher; Ruiz, Depay, Locadia.

BS