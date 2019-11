AZ Alkmaar e Groningen iniciam disputa pela vaga na UEL

Para decidir quem fica com a vaga para a próxima Uefa Europa League, AZ Alkmaar e Groningen iniciam a disputa. O jogo ocorre nesta quinta feira (15), às 15h45 do horário de brasília, no AFAS Stadion.

O AZ Alkmaar vem de uma vitória sobre o Hereenveen, o time não teve grandes dificuldades para conquistar a vaga na final dos play-offs. A partida de ida terminou na vitória por 3 a 0 jogando em Alkmaar, na volta o time segurou o frísios e carimbaram a vaga na final, mesmo perdendo por 1 a 0.

O Groningen também não teve dificuldades para chegar até a final, o time enfrentou o Vitesse e venceu em casa por 1 a 0, jogando fora de casa foi um atropelo, o alviverdes venceram por 4 a 1 e garantiram a vaga. Em uma sequência incrível de oito vitórias seguidas, o time quer continuar o grande desempenho e garantir a vaga na competição continental

Dick Advocaat só pensa na vitória

O AZ Alkmaar teve dificuldades para chegar até os play-offs da Eredivisie, o time ficou na oitava colocação e teve que lutar até o fim para conseguir essa vaga. Contra o Heerenveen o time conseguiu fazer bem seu papel e praticamente eliminou a chance do adversário na ida, jogando em casa. Mandante novamente na partida de ida, o time conta com a mística da casa para conseguir mais um novo triunfo.

"Em termos de atitude e vontade de trabalhar como uma equipe, fizemos bem. Portanto, seria bom se nós recompensar e ganhar. Sim, nós certamente temos uma boa chance de ganhar.", disse Dick Advocaat, treinador do AZ Alkmaar.

"Estes são todos meninos saudáveis. A longa temporada não é desculpa. Fadiga não é no corpo. Na cabeça, Há um grupo ansioso quinta-feira. Este projeto também será aplicada ao FC Groningen. ", completou o comandante.

Com uma ótima campanha em casa, o time já está há nove jogos sem perder nos seus domínios. Aron Jóhannsson é a esperança de gols do AZ Alkmaar, o jogador já fez 17 gols na Eredivisie e está entre os melhores atacantes do campeonato. O atacante esteve fora da equipe e agora retorna aos gramados, dando esperanças para a torcida do AZ.

Groningen quer manter boa sequência

A temporada do Groningen vem sendo ótima, uma sequência de oito vitórias consecutivas ainda da mais confiança para o time. Segundo o treinador da equipe, Van de Looi, as chances dos times são praticamente iguais.

"No início dos play-offs, eu dei todas as equipes de 25 por cento de chance de lucro e se há duas equipes para as finais, então as chances são logicamente para mim é 50-50", declarou Van de Looi.

É com Richairo Zivkovic que o Groningen espera alcançar a vitória, o jogador já acertou sua transferência para o Ajax e essa é uma de suas ultimas partidas pelo clube. O jogador de apenas 17 anos vem fazendo uma temporada incrível e agora é considerado uma das maiores promessas da Europa. Foram 11 gols anotados pelo jogador na temporada, sendo uma das peças mais importante dos alviverdes. É dos pés dele que o torcedor do Groningen espera os gols. O garoto tem apenas um foco: "Mas eu tenho meu foco total em jogar futebol", diz Zivkovic.

