Zwolle confirma empréstimo de jovem meia marroquino Mastour junto ao Milan

O PEC Zwolle confirmou a contratação do jovem meia-atacante morriquino Hachim Mastour, de 18 anos de idade. O jogador tem contrato de um ano com o clube holandês, vindo de empréstimo junto ao Milan.

Durante a última temporada, o atleta esteve emprestado ao Málaga, da Espanha, no entanto, fez apenas uma partida pela equipe durante o Campeonato Espanhol. O Málaga inicialmente tinha fechado um contrato de dois anos pelo jogador com o clube milanista, porém, optou por não seguir com o vínculo com o jogador.

Hachim Mastour representou a Itália na seleção sub-16, porém escolheu defender o Marrocos, país de sua família e se tornou o jogador mais jovem a vestir a camisa da seleção principal marroquina, aos 17 anos, quando estreou em junho de 2015.

O Diretor Técnico do Zwolle, Gerard Nijkamp, comentou a chegada do jogador ao clube: "Com Hachim temos um jogador talentoso para o grupo, que precisa de uma plataforma para desenvolver ainda mais. O fato de ele aos 15 anos de idade, já estar sentado no banco de reservas num clube como o Milan, diz o suficiente sobre sua qualidade técnica, mas talento também precisa de tempo de jogo para dar o próximo passo."