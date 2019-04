Bayern de Munique goleia Freiburg em jogo marcado por festa e despedidas

O Bayern de Munique encerrou a temporada antes do esperado, mas finalizou com bela festa e em grande estilo. Na última rodada da Bundesliga 2016-2017, os bávaros estrearam novo uniforme em alusão às históricas conquistas dos anos 1970 e celebrou o inédito pentacampeonato alemão com uma goleada por 4 a 1 sobre o Freiburg. O jogo foi disputado na Allianz Arena.

Robben, Arturo Vidal, Ribéry e Kimmich assinalaram os tentos do clube da Baviera, enquanto Petersen descontou para a equipe da Floresta Negra. Com o resultado, o Bayern de Munique terminou o Campeonato Alemão com 82 pontos. Por outro lado, o Freiburg caiu para o sétimo lugar, com 48 pontos e torce para que o Borussia Dortmund vença o Eintracht Frankfurt na decisão da DFB-Pokal para disputar as fases eliminatórias da Uefa Europa League.

Homenagens antes da bola rolar

O presidente do Bayern de Munique, Karl-Heinz Rummenigge, deu uma cesta com presentes pessoais e flores para os jogadores. Philipp Lahm acompanhado por seu filho Julian, recebeu um conjunto de tacos de golfe, enquanto Xabi Alonso vai em uma turnê oldtimer e Starke em uma tour de moto. O árbitro do jogo, Jochen Drees, também recebeu um buquê.

Foto: Günter Schiffmann|AFP|Getty Images

Bayern domina toda parte inicial

Com a bola rolando no primeiro tempo, o time de Munique começou pressionando. No primeiro minuto do jogo, Lahm cruza para dentro da área, Coman testa a bola e o goleiro Schwolow espalma a bola. Em seguida abriram o marcador com o holandês Robben.

Xabi Alonso lança para o camisa 10, o mesmo cercado por três, faz sua jogada clássica: domina na direita, puxa para a canhotinha e manda uma bomba no cantinho - 1 a 0 aos três minutos.

A torcida empurrava o time a todo instante, fazendo uma bela festa, que teve uma leve amargura aos sete minutos. Boateng acabou sentindo em uma dividida com Niederlechner e teve quer substituído por Kimmich, que recompôs a zaga ao lado de Alaba.

O segundo gol sai quase aos 11 minutos, Alaba faz um lindo cruzamento para Müller, que só estica o pé e manda a bola em direção ao gol sem toca-la no chão, mas Schwolow faz grande defesa. Aliás o goleiro foi o único que apareceu em cerca de 20 minutos de jogo, devida a marcação forte sobre pressão do Bayern que conseguia manter todo o seu time no ataque e impedindo o Freiburg de sair jogando. Aos 21 minutos a torcida foi ao delírio, pois o número é o da camisa do capitão Philippe Lahm.

Os visitantes conseguiram levar perigo apenas aos 26 minutos da etapa inicial, com Haberer que chutou forte, fora da grande área e Starke com a palma da mão trocada, fez linda defesa. Nos 30 em jogada de classe, quase o segundo gol. O lateral Bernat manda a bola para dentro da área, Xabi Alonso ajeita de cabeça, mas Kimmich cabeceia em cima do goleiro que consegue espalmar.

Aproximando do encerramento, os Breisgau-Brasilianer tentavam entrar para o jogo, em uma descida rápida Max Philipp chuta cruzado e manda uma bomba, Starke consegue defender e no rebote salva o time novamente. Em contra-ataque, Lewandowski consegue se livrar de dois marcador, chuta forte e Schwolow faz a defesa.

Aos 41 minutos, Starke dá um susto na torcida, o goleiro tenta sair jogando e na hora do chute acabou ficando com o adversário, Philipp manda de cobertura mas a bola vai pra fora. Perdendo a chance de empatar.

Bávaros ampliam vitória com despedida de Philipp Lahm e Xabi Alonso dos gramados

O segundo tempo demorou a acontecer, quando os times entraram em campo ainda rolava uma apresentação da cantora Anastácia no centro do gramado. Com o acontecimento, o técnico Christian Streich, do Freiburg estava com os nervos à flor da pele.

Assim que a bola rolou Schwolow fez grande defesa do chute de Thomas Müller. O time da floresta negra voltou querendo jogo, e estava melhorar ao se comparar no final do primeiro tempo, estavam conseguindo desarmar e partindo para o contra-ataque. Em uma sobra, Niederlechner chuta bem no cantinho, Starke consegue se esticar e fazer a defesa.

Logo o que faltou para os visitantes foi um chute. Grifo e Niederlechner tabelam, a bola fica sobrando e Starke tirar de qualquer maneira. Aos 23 minutos, Robben com a jogadinha de sempre, solta uma bomba por meio de todos e explode no travessão.

Vidal acaba errando o passe, Niederlechner limpa a marcação, Tom Starke cresce e defende com pés, consegue rapidamente pegar o rebote salvando o time de sofrer o empate.

Aos 29 Lahm passa para Robben que ao trazer para canhota enxerga Vidal que chuta de primeira e amplia para o time da casa e marca seu quarto gol no campeonato alemão. Mas em questão de tempo Pertesen diminui para o Freiburg. Grifo serve o camisa 18 que espera a saída do goleira para balançar as redes: 2 a 1.

Já no fim da partida Carlo Ancelotti substitui Xabi Alonso por Ribéry, o espanhol deixa o gramado emocionado, aplaudidíssimo pela torcida e abraçado por todos os companheiros. Ancelotti também emocionado, também o abraça com olhos marejados.

Em seguida é a vez de Philipp Lahm sair para a entrada do brasileiro Rafinha. O ídolo alemão sai extremamente emocionado, a torcida se levanta para aplaudi-lo, os companheiros de time o abraçam e também recebe o carinho do comandante italiano faz o mesmo. Fora do campo, recebe o abraço de Xabi Alonso.

Aos 45 minutos da etapa inicial Niederlechner escora de cabeça para Kempf, que chuta na pequena área e Kimmich com pé evita o gol de empata. Em contra-ataque veloz Robben toca para Ribéry meio desequilibrado chuta, a bola bate no travessão e entra no gol - 3 a 1. Nos acréscimo Lewandowski tenta marca o seu de cabeça, mas acaba virando um passe de cabeça e Kimich completa empurrando para o fundo das redes: 4 a 1.