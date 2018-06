Inglaterra x Bélgica AO VIVO online na Copa do Mundo 2018

Boa tarde, internauta! Acompanhe todos os detalhes ao vivo em tempo real do confronto europeu entre Bélgica x Inglaterra, válido pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo 2018! Fique ligado!

A arbitragem do confronto é formada por uma equipe da Eslovênia. Damir Skomina é o árbitro principal, enquanto Jure Praprotnik e Robert Vukan são os assistentes.

O duelo entre Inglaterra x Bélgica será disputado no Kaliningrad Stadium, no Kaliningrado.

O outro jogo da chave acontece de maneira simultânea. Panamá e Tunísia se despedem do Mundial em Saransk.

Inglaterra x Bélgica ao vivo em tempo real

Inglaterra e Bélgica estão iguais em todos os critérios: pontuação, número de vitórias, de gols marcados, de gols sofridos e de saldo de gols. O jogo desta tarde é fundamental para haver um desempate. Claro, se houver vencedor.

Diante do Panamá, muita tranquilidade. Com uma superioridade abissal, The English Team goleou por 6 a 1. Relembre como foi o espetáculo inglês.

A Inglaterra sofreu na estreia. Apenas nos acréscimos, conquistou a vitória sobre a Tunísia por 2 a 1. Veja como foi o jogo.

Em seguida, golearam a Tunísia por 5 a 2. Veja como foi a goleada que garantiu a classificação belga.

A Bélgica estreou com vitória sobre o Panamá por 3 a 0. Relembre no vídeo abaixo.

Com as duas vitórias obtidas nos dois primeiros jogos, Bélgica e Inglaterra estão classificadas às oitavas de final. O jogo tem fundamental importância para definir as colocações das seleções e quem serão os adversários nos primeiros duelos eliminatórios do Mundial disputado na Rússia.

O Grupo G é formado por Bélgica, Panamá, Tunísia e Inglaterra.

A Copa do Mundo disputada na Rússia é a 21ª edição do principal torneio da modalidade. Com cinco conquistas, o Brasil é o maior vencedor, seguidos por Itália e Alemanha (tetracampeões), Argentina e Uruguai (bicampeões), França, Inglaterra e Espanha (um título cada). Pela primeira vez, o maior país do planeta sedia o evento.