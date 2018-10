Guia VAVEL Itália da temporada 2018-19: Inter de Milão

Trinta títulos nacionais, seis europeus e três mundiais: esse é o resumo do currículo da Inter de Milão, equipe que tenta desbancar a hegemonia da Juventus na Itália e promete forte temporada em 2018-19.

Em crescente rendimento nos últimos anos, a Serie A teve destaque na janela de transferências de verão europeia, criando altas expectativas para seus novos capítulos. Com isso, o torneio deve finalmente voltar a receber alta atenção dos espectadores, como num passado recente, quando os italianos batalhavam pelo domínio do cenário europeu com grandes equipes de outros países.

Tendo como base o alto número de novidades para a temporada atual, a VAVEL Brasil organizou guias para deixar seus internautas por dentro de todos os detalhes das principais equipes do país. Neste, aborda-se a equipe comandada por Luciano Spalletti, que faz sua estreia na temporada neste domingo (19), diante do Sassuolo, pela primeira rodada da Serie A 2018-19.

Reestruturação e vaga na Champions League na última rodada: como foi a última temporada da Inter de Milão

Icardi comemora gol contra a Lazio, pela última rodada da Serie A 2017-18. (Foto: Divulgação/Inter)

Júlio César, Zanetti, Sneijder e Milito foram alguns dos nomes que marcaram época no cenário europeu num passado recente pela Inter de Milão. A era de ouro conquistou o título da Champions League em 2009-10, e teve sua última participação em conjunto na edição 2011-12, quando foi eliminada nas oitavas pelo jovem e estrelado Olympique de Marseille.

Aquele duelo também foi o último dos nerazzurri na competição internacional até o momento. De lá para cá, a equipe da capital italiana passou por anos difíceis no cenário europeu, incluindo também o local, onde parou de estar presente entre as principais forças do país.

Na temporada 2017-18, isso mudou. O clube passou por processo de reestruturação, principalmente no elenco, com mudanças consideráveis nos nomes participantes. Os reforços vieram em todos os setores da equipe, tendo em seus destaques as chegadas de Skriniar e Rafinha, além de João Cancelo, Gagliardini, Vecino, entre outros, formando um forte grupo para a temporada.

Luciano Spalletti teve seu contrato renovado com a Inter até 2021. À direita, Steven Zhang, gerente do clube. (Foto: Divulgação/Inter)

Liderados pelos remanescentes Icardi, artilheiro da equipe, e Spalletti, treinador, a Inter de Milão sacramentou sua volta à Champions League na última rodada da Serie A, em vitória de virada sobre a Lazio, concorrente direta pela vaga. A “conquista” premiou o investimento ocorrido no início da temporada e deu seguimento ao planejamento de migrar a equipe a um lugar mais alto no panorama europeu.

Entre chegadas e saídas, uma Inter mais forte para a nova temporada

Nainggolan foi um dos contratados para a temporada, onde a equipe retorna à Champions League após seis anos. Atrás do jogador, a conquista de 2010-11 é retratada em painel. (Foto: Divulgação/Inter)

Contratados por empréstimo, Rafinha e João Cancelo retornaram a Barcelona e Valencia, respectivamente. Os italianos tentaram permanecer com Rafinha, mas os catalães optaram por ficar com o jogador, enquanto Cancelo foi repassado à Juventus, rival direta da Inter nesta temporada.

O cenário pós-saídas pode espelhar o comprometimento da diretoria com o objetivo do clube nos próximos anos. Sem acordo com os antigos profissionais, Luciano Spalletti logo ganhou reforço de duas peças de qualidade nas mesmas posições.

Chegaram ao clube o meia Radja Nainggolan, referência no setor no cenário europeu, e Vrsaljko, destaque da Croácia na Copa do Mundo 2018. Os jogadores fizeram parte de uma janela de transferências avaliada em cerca de 80 milhões de euros, que também contou com nomes como Lautaro Martinez, Politano, Keita Baldé, De Vrij e Asamoah.

O plantel também passou por um processo de saídas. Ao todo, 12 jogadores renderam o mesmo valor das chegadas – 80 milhões de euros -, segundo o portal Transfermarkt. Entre eles, os principais foram: Kondogbia, Santon, Eder, Nagatomo e Biabiany. Além disso, jovens jogadores do elenco foram emprestados para equipes de menor expressão na Europa para passarem por período de experiência.

O argentino Lautaro Martinez deve formar dupla de ataque com seu compatriota Mauro Icardi. Na imagem, seu golaço contra o Atlético de Madrid, na Champions Cup. (Foto: Divulgação/Inter)

Baseado no aumento dos objetivos e expectativas, um mercado ainda melhor do que na última temporada. A diretoria visou reforçar todos os setores da equipe, especialmente na defesa, com as contratações de De Vrij e Asamoah, que chegam para aumentar a concorrência nas posições. No meio, Nainggolan não deve ter a mesma disputa, chegando para ser o meia de articulação da equipe.

No ataque, a contratação de Lautaro Martinez simboliza os olhos para o futuro, tendo em conta o rápido desenvolvimento e o potencial do jovem de 20 anos, que já foi demonstrado em boas atuações na Champions Cup. Em tempos onde equipes gastam quantias exorbitantes para se reforçarem com apenas um jogador, a Inter investiu valor considerado mediano no mercado, no entanto, para trazer jogadores que elevam o patamar da equipe.

Expectativa da equipe para a temporada

Giuseppe Meazza voltará a receber jogos de Champions League após seis anos. (Foto: Divulgação/Inter)

A elevação do patamar técnico da equipe reflete diretamente na expectativa dos torcedores e diretoria nos objetivos para a temporada. Sem conquistar um título de expressão desde a temporada 2010-11, com o troféu da Copa da Itália, a Inter de Milão se encontra em processo de reconstrução, sem completa obrigação de levantar um caneco de peso já neste momento.

A missão para isso é árdua tanto na Itália como na Europa. A Juventus domina o campeonato local desde a temporada 2011-12, tendo conquistado cada título em todas as temporadas desde então. Esse panorama complica ainda mais nos próximos capítulos, já que a Velha Senhora novamente aparece como favorita, com a contratação de Cristiano Ronaldo, visando principalmente a conquista da Champions League.

Na competição internacional, a disputa é ainda maior, tornando praticamente impossíveis voos maiores da Inter de Milão. Fica a expectativa de uma campanha digna, com chegada à fase mata-mata, dependendo dos adversários enfrentados na fase de grupos. A maior chance de levantar um troféu se dá na Copa da Itália, com alguma chance da Juventus priorizar os campeonatos citados anteriormente e perder força na Copa, chance que a Inter e todas as outras equipes da Itália torcem para acontecer. O futuro é impossível prever, mas o planejamento da Inter de Milão é animador para os torcedores.