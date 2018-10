Após vitória no fim, Van Bommel enaltece postura do PSV: "Continuamos lutando e nos levantamos"

Depois de boa apresentação na tarde de hoje, o PSV deixa a Bielorrúsia com o sentimento de "alívio". Isso foi o que afirmou Mark van Bommel, treinador do time holandês, que utilizou o termo "recuperação" por diversas vezes em sua coletiva pós jogo para descrever o que ocorreu na partida contra o BATE Borisov:



"Muita coisa aconteceu. O mais importante é que nos recuperamos muito bem depois de um começo muito ruim. Ficamos realmente impressionados com o adversário - o físico e o agressivo. Mas, de repente, nós o tínhamos de volta o placar na mão. A penalidade garantiu que a confiança voltasse", disse van Bommel.



Na segunda etapa, quando o jogo ficou bastante aberto, o ex-jogador e agora técnico do PSV complementou:



"Depois do intervalo, em um certo ponto, acho que devemos fazer o 1-3, talvez até o 1-4. Se, por outro lado, você obtiver o 2-2 logo antes do final do jogo e ainda ganhar, devemos estar satisfeitos após o apito. Continuamos lutando e nos levantamos".



Autor do gol de cabeça que deu a vitória no último minuto para a equipe holandesa, o garoto Donyell Malen, que havia entrado poucos minutos antes, brincou sobre o lance:

"Foi meu primeiro contato de bola? Eu acho que sim".



Após ser questionado sobre as diversas oportunidades que sua equipe teve para fazer o terceiro gol nos contra-ataques, o atacante foi sucinto ao festejar o resultado, apesar de lamentar as chances desperdiçadas.

"Eu estava no campo e eles marcaram. Se você ainda pode fazer isso 2-3 vezes, isso é bom".

"Tivemos muitas oportunidades. Éramos quatro contra três ou às vezes até quatro contra dois. Não aproveitamos todas as oportunidades, mas felizmente vencemos", finalizou.

A partida de volta, na casa do PSV, será na próxima quarta-feira (29), ás 16h.