Messi é eleito o melhor jogador do mundo pela sexta vez; Alisson como goleiro

Mais uma vez, Lionel Messi é eleito o melhor jogador do planeta. O atacante do Barcelona é novamente o esportista de futebol masculino com mais títulos de melhor do mundo.



A disputa estava, depois de muitos anos, com algum resquício de dúvida para saber quem venceria o prêmio. O holandês Virgil Van Djik, que já havia conquistado de melhor da Europa pela UEFA, fez excelente temporada e era cotado como grande possibilidade para levantar o prêmio. Correndo por fora, mas não menos importante, tínhamos Cristiano Ronaldo que, assim como Messi, já havia 5 bolas de ouro no currículo.





A temporada de Messi

O argentino do time catalão fez mais uma temporada brilhante para chegar a tal feito, batendo incríveis marcar e recordes.

Com 46 gols em 45 partidas, sendo 12 pela Champions League e 34 pela La Liga, o atacante ganhou a chuteira de ouro na competição nacional e foi artilheiro na competição internacional do velho continente. Além disso, foi o principal destaque da equipe do Barça na conquista do espanhol, além de chegar até as semifinais da Champions, onde foi eliminado para o campeão Liverpool.

Goleiros

Com dois brasileiros entre os 3 indicados, a FIFA também anunciou o melhor goleiro: Alisson Becker, arqueiro do Liverpool, foi o vencedor. O guarda redes dos Reds já havia sido eleito o melhor da Premier League e da Europa, pelo prêmio da UEFA.

The Best 11

A seleção com os 11 melhores da FIFA gerou, no mínimo, contestação. Com 3 jogadores do Real Madrid e apenas um lateral na linha defensiva, os indicados foram:



Alisson Becker (Liverpool)

Sérgio Ramos (Real Madrid)

Van Djik (Liverpool)

De Ligt (Ajax*)

Marcelo (Real Madrid)

Modric (Real Madrid)

De Jong (Ajax*)

Hazard (Chelsea*)

Mbappé (PSG)

Lionel Messi (Barcelona)

Cristiano Ronaldo (Juventus)



*De Ligt e De Jong fizeram sua temporada 18/19 pela equipe do Ajax e, na última janela de transferência, foram jogar na Juventus e Barcelona, respectivamente. Assim como Hazard, que fez a temporada pelo Chelsea e acertou sua ida para o Real Madrid.