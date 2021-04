Em jogo movimentado no segundo tempo, Benzema garante vitória do Real Madrid sobre Elche no fim

Foi com sofrimento, mas o Real Madrid superou o Elche em jogo da 27ª rodada de LaLiga disputado no Estádio Alfredo Di Stéfano, em Madri/ESP, e realizado neste sábado (13). O Elche saiu na frente com Calvo. Já na segunda etapa, Benzema fez dois gols, incluindo um nos acréscimos para garantir o triunfo do time da capital espanhola por 2 a 1.

O Real Madrid começou melhor no jogo, aos quatro, Benzema teve sua primeira chance, mas isolou. Aos nove, Sergio Ramos tentou mas foi travado. Só o time merengue atacava e Badia, goleiro do Elche começou a se destacar. A resposta dos visitantes veio aos 32, Carrillo cabeceou próximo do gol, o Real voltou a ameaçar no fim da primeira etapa, Vinicius Jr chutou para fora e o primeiro tempo acabou sem gols.

Na segunda etapa, a exemplo da primeira, o Real iniciou melhor, mas começou a ceder espaço ao adversário, tanto que aos 14, após escanteio, Calvo, de cabeça abriu o marcador. A partir daí, iniciou-se uma pressão madridista, que resultou em gol aos 27, Benzema subiu mais que os zagueiros e empatou o jogo. O Elche se fechou e acabou deixando o Real Madrid ficar sempre em seu campo, tamanha pressão acarretou em mais um gol, novamente Benzema foi às redes, chutando de primeira aos 46 minutos para dar a vitória ao time.

Classificação e próximos compromissos

Vice-líder com 57 pontos, o Real volta a campo às 17 horas da próxima terça-feira (16) contra a Atalanta em casa pelas oitavas de final da Uefa Champions League. Por sua vez, o Elche ocupa a 17º colocado, com 24 pontos e encara o Sevilla no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, na Andaluzia.