Ídolo do Napoli, Marek Hamsik troca Dalian Yifang pelo IFK Götenborg

Gigante do futebol sueco, o IFK Götenborg se destaca nesta sexta-feira (5) ao garantir três reforços de nível internacional para a equipe. Ex-estrela do Napoli durante 2007 até 2019 e com 389 partidas no clube, Marek Hamsik é o grande nome para a temporada e chega junto do volante Marcus Berg, ex-Krasnodar e Oscar Wendt, lateral esquerdo que vem do Monchengladbach.

Noticiado pelo SportExpressen, Hamsik é o segundo grande nome a deixar o Dalian Yifang - o primeiro foi o treinador Rafa Benítez - que se retiram do futebol chinês após as mudanças de identidade da liga local, envolvendo patrocinadores e sua queda financeira posteriormente. Desde 2019 no futebol asiático, Hamsik está apalavrado com o novo clube, apesar de o diretor de futebol Pontus Farnerud negar qualquer acordo.

Marek Hamsik assina segunda-feira com o IFK Götenborg, da Suécia.

Eslovaco ex-Napoli e Dalian Yifang deixa o futebol chinês e retorna à Europa! 🗞 @FabrizioRomano #Hamsik — Gabriel De Oliveira (@Gabriel_Olv) March 5, 2021

A mudança

Longe de ser uma das principais ligas europeias, a Allsvenskan (campeonato sueco) ganhará um nome de peso do futebol mundial. Já experiente, aos 33 anos Marek Hamsik é esperado segunda-feira em Götenborg, para realizar exames médicos e assinar seu novo contrato. De acordo com o jornalista do veículo citado, Daniel Kristoffersson, a ida para Suécia visa sua ida para Eurocopa.

Situada na costa oeste de seu país, a Eslováquia, Hamsik poderá estar mais próximo dos compromissos internacionais de sua seleção que curiosamente está no mesmo grupo da Suécia. O IFK Götenborg surge como um plano B após as tratativas fracassadas do Slovan Bratislava, clube em que surgiu profissionalmente em meados de 2003.

Junto do astro eslovaco, Marcus Berg e Oscar Wendt chegam para a equipe. Ex-Hamburger SV e Krasnodar, Berg tem 34 anos e assina por dois anos, com opção de mais seis meses. Já o lateral ex-Monchengladbach, aos 35 anos assina por uma temporada e meia. O jogador retorna ao seu clube de origem, segundo o jornal sueco Aftonbladet, apesar de não haver anúncio oficial.