Fiorentina reage contra Sassuolo no segundo tempo e empata primeira na Serie A

Em partida de muitas emoções, a Fiorentina saiu atrás, mas conseguiu reagir no segundo tempo e ficou no 2 a 2 diante do Sassuolo no Artemio Franchi, pela 18ª rodada da Serie A 2021-22. Scamacca e Frattesi marcaram na primeira etapa para o Sasol, mas Vlahovic e Torreira decretaram o placar final em Florença neste domingo (19).

A Fiorentina ainda jogou os últimos 25 minutos com um a menos, após a expulsão do capitão Biraghi. Este foi o primeiro empate da Viola na temporada.

Sassuolo é preciso e abre vantagem

A Fiorentina teve o triplo de finalizações na etapa inicial - 15 a 5 -, além de 63% de posse de bola, mas mostrou algumas fragilidades defensivas que foram fatais. Apesar de as duas equipes utilizaram linhas altas para dificultar a saída rival desde o início, o Sassuolo foi mais eficiente em criar superioridade no campo de ataque e colocou a defesa viola em situações complicadas durante o primeiro tempo.

O maior volume, porém, foi da Viola. Logo aos 2, Vlahovic já tentou de bicicleta dentro da área após a Fiorentina aproveitar saída errada de Consigli. Cinco minutos depois, após boa troca de passes, Scamacca cruzou e Raspadori apareceu no meio da defesa viola para cabecear, mas parou em Terracciano.

A arma mais utilizada da Fiorentina foi a ultrapassagem de Odriozola pela direita nas costas de Kyriakopoulos, mas faltou precisão para os atacantes converterem as chances. Aos 26, a Viola teve oportunidade dupla em contra-ataque puxado por Callejón, mas Torreira e Martínez Quarta desperdiçaram.

Cinco minutos depois, o primeiro do Sassuolo. Em jogada rápida pelo meio, Scamacca recebe de Raspadori com espaço na entrada da área e chutou cruzado para marcar seu sexto gol na Serie A. Já aos 36, desta vez em contra-ataque, o artilheiro serviu Raspadori, que encontrou Frattesi no meio da defesa viola. O meio-campista tocou na saída de Terraciano e ampliou rapidamente: 2 a 0.

Apesar da pressão incrível na reta final, a Viola não conseguiu descontar. Consigli brilhou para salvar chute desviado de Callejón e cabeçada de Milenkovic aos 39, e depois desvio de Torreira na pequena área no último lance da primeira etapa, enquanto Vlahovic e Bonaventura desperdiçaram chances dentro da área, finalizando por cima.

Fiorentina volta fulminante

Para a segunda etapa, Vincenzo Italiano trocou Callejón e Maleh por Saponara e Duncan e colocou a Fiorentina para pressionar desde o reinício. Logo aos 4, Nico González recebeu na direita após troca de passes dentro da área, mas chutou por cima. Dois minutos depois, Torreira recuperou a bola no campo de ataque e conectou Vlahovic, que saiu de frente para Consigli e não desperdiçou. O sérvio chegou a a 33 gols em 2021, igualando o número de Cristiano Ronaldo em 2020 - as melhores marcas em um ano nos últimos 60 anos de Serie A.

A pressão seguiu e a Fiorentina chegou a se aproximar dos 70% de posse de bola na etapa final. Aos 16, após sequência de chutes na área, a defesa cortou parcialmente e Torreira se esticou para antecipar Consgili e fazer 2 a 2. O uruguaio não marcava um gol desde 2018.

Mudança de panorama

A Fiorentina seguia em cima em busca da virada, mas, aos 23, Biraghi recebeu o segundo amarelo após dividida com Berardi. Depois disso, o Sassuolo conseguiu retomar o controle e não sofreu mais tantos riscos. Preocupado em não perder nenhum jogador, Alessio Dionisi tirou quatro de seus cinco jogadores amarelados de campo, e o time terminou com 11 jogadores.

Do outro lado, Vincenzo Italiano optou por não arriscar e recuou a Viola, tirando até Vlahovic no fim para a entrada do zagueiro Igor. Aos 38, Kyriakopoulos fez Terracciano trabalhar após chute forte da entrada da área, e o Sassuolo seguiu rondando a área viola, mas o 2 a 2 se manteve.

Classificação e próximos compromissos

Com o empate, a Fiorentina iguala Roma e Juventus, que já venceram na rodada - 31 pontos -, mas cai para sétimo lugar por causa do critério de desempate, que é o confronto direto. Já o Sassuolo, que chegou ao sexto jogo de invencibilidade, está na décima colocação, com 24.

A Fiorentina volta a campo na quarta-feira (22) diante do Hellas Verona, fora de casa, às 14h30. No mesmo dia, às 12h30, o Sassuolo recebe o Bologna. Partidas no horário de Brasília.