Liverpool derrota Nottingham Forest e se classifica às semis da FA Cup

Neste domingo (20), o Liverpool venceu Nottingham Forest por 1 a 0, no estádio City Ground, em Nottingham. Ambas equipes já entraram em campo sabendo que o adversário nas semifinais da FA Cup seria o Manchester City, pois o sorteio havia sido realizado momentos antes.

Primeiro tempo com domínio do Liverpool, mas poucas chances de gol

No duelo entre as duas equipes, total domínio do Liverpool. A equipe comandada por Klopp mantia a posse de bola e pressionava o adversário. Foram 70% de posse de bola no primeiro tempo, com oito finalizações e três no gol.

Do outro lado, o Nothingham se segurava em um 4-4-2 bem compacto, sem dar espaços para as movimentações dos Reds. Quem mais sofreu com essa marcação foi o brasileiro Firmino. Acostumado a recuar, para receber o passe e ajudar na organização ofensiva, nesta partida não conseguiu exercer tal função. O meio campo, composto por Fabinho, Keïta e Elliot, não conseguia produzir o suficiente para alimentar o ataque.

Segundo tempo com mudanças de jogadores e posicionamento

No segundo tempo, Klopp efetua quatro mudanças ao mesmo tempo, colocando Henderson, Thiago, Minamino e Luis Díaz em campo. Com essas substituições, o time começa a se posicionar no 4-2-4, com apenas Fabinho e Thiago no meio campo.

Firmino começa a encontrar mais espaços e, consequentemente, começa a gerar mais espaços para os seus companheiros. Foi assim, que saiu o gol da vitória. Firmino se deslocou pela esquerda, puxando a marcação e criando oportunidade para Tsimikas receber a bola. O lateral esquerdo efetuou um ótimo cruzamento para Diogo Jota finalizar e fazer o gol da vitória. O Nothingham conseguiu se portar muito bem durante a partida. Segurou sua marcação contra um Liverpool desfalcado, mesmo assim, muito forte.

O que vem por aí

Classificação merecida, pelo que apresentou durante a partida. Agora, teremos outro duelo entre Jürgen Klopp e Pep Guardiola, na próxima fase da Copa da Inglaterra.